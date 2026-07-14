Звезда «Парка юрского периода» Сэм Нилл скончался в возрасте 78 лет

·19·Культура
Звезда «Парка юрского периода» Сэм Нилл скончался в возрасте 78 лет

Новозеландский актер Сэм Нилл, получивший мировую известность благодаря фильмам «Парк юрского периода», скончался в возрасте 78 лет. О его кончине сообщили члены семьи, подтвердив смерть актера. Согласно имеющимся данным, он скоропостижно скончался в Сиднее.

За свою творческую карьеру, длившуюся более пятидесяти лет, Сэм Нилл подарил кинозрителям множество незабываемых образов. Миллионы поклонников особенно полюбили его за роль доктора Алана Гранта в «Парке юрского периода».

Актер также сыграл во многих известных картинах, таких как «Мертвый штиль», «Охота за „Красным Октябрем“», «Пианино», «Парк юрского периода», «Сквозь горизонт» и «Парк юрского периода III». Его талант и многогранная актерская игра получили широкое признание в мире кино.

В связи с кончиной Сэма Нилла представители киноиндустрии, коллеги и поклонники выражают глубокие соболезнования в социальных сетях, отмечая, что его богатое творческое наследие останется в памяти на долгие годы.

Сэм НиллПарк юрского периодаНовая ЗеландияСидней
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