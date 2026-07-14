Хувайдо Джумаева: «Никогда не думала, что стану комедийной актрисой» (видео)

·28·Культура
Хувайдо Джумаева: «Никогда не думала, что стану комедийной актрисой» (видео)

В интервью «Sevda's TV» актриса Хувайдо Джумаева откровенно рассказала о первых годах своей творческой деятельности, мечтах и трудностях, через которые ей пришлось пройти.

По словам артистки, в юности она не мечтала стать комедийной актрисой, а, наоборот, хотела воплощать на экране серьезные и романтические образы.

«Чему быть, того не миновать. Я никогда не думала, что стану комедийной актрисой. На самом деле я хотела играть таких героинь, как Кумуш или Джульетта. Но, как говорится, не загадывай наперед. Телосложение, характер, внешность — это лучше оценивают наставники. В конечном итоге, что на роду написано, то и сбудется», — сказала она.

Хувайдо Джумаева также не стала скрывать, что в студенческие годы и в начале карьеры ей пришлось пройти через непростые испытания.

«Мы прошли через многие трудности. Нас никто не звал в кино, не давали ролей в театре. Если бы тогда мы поддались унынию и, не набравшись терпения, вернулись в родное село, сегодня нас бы здесь не было», — говорит актриса.

Она отметила, что некоторые ее однокурсники, не ставшие артистами, сегодня тоже живут хорошо. Однако в их сердцах, возможно, осталась нереализованная мечта.

«Жизнь моих однокурсников, которые не стали артистами, тоже сложилась неплохо. Но все же в душе у них есть тоска. Я чувствую это, когда они видят меня по телевизору. Возможно, они думают: "Если бы я проявил еще немного терпения, сегодня я тоже был бы на сцене"», — заключила Хувайдо Джумаева.

Эти мысли актрисы вызвали бурное обсуждение в социальных сетях, где многие поклонники подчеркивают, что именно ее стойкость, терпение и трудолюбие стали главными факторами сегодняшнего успеха.

Хувайдо ДжумаеваSevda's TVКумушДжульетта
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