Ливерпуль сэкономит миллионы благодаря соглашению с Арне Слотом

·1·Спорт
Ливерпуль сэкономит миллионы благодаря соглашению с Арне Слотом

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» добился неожиданного успеха в финансовом вопросе, связанном с бывшим главным тренером Арне Слотом. Стало известно, что согласие нидерландского специалиста возглавить сборную своей страны принесет в казну мерсисайдцев прибыль в несколько миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Согласно информации издания Де Телеграаф, по условиям договоренности между руководством «Ливерпуля» и Арне Слотом, были устранены все препятствия для перехода тренера на пост наставника сборной Нидерландов. Этот трансфер позволит представителю Английской Премьер-лиги значительно сократить оставшиеся выплаты по зарплате Слота, поскольку специалист официально приступает к новой работе.

Для справки: после ухода Арне Слота из «Ливерпуля» клуб был обязан выплачивать ему компенсацию, предусмотренную контрактом. Обычно английские клубы продолжают платить зарплату уволенным тренерам до тех пор, пока те не найдут новую работу. Однако сотрудничество Слота с Королевским футбольным союзом Нидерландов (КНВБ) частично снимает это финансовое бремя с плеч клуба.

Финансовая экономия и детали нового соглашения

По предварительным расчетам, трехлетний контракт Слота с «Ливерпулем» оценивался в общей сложности в 25 миллионов фунтов стерлингов. Его зарплата в первом сезоне составляла 8 миллионов фунтов, а после чемпионского титула эта сумма еще возросла. С переходом тренера в сборную «Ливерпуль» может покрывать лишь разницу между его новой зарплатой и условиями предыдущего контракта, что означает существенную экономию для клуба.

Эта ситуация отличается от других прецедентов в истории английского футбола. Например, Луи ван Гал после ухода из «Манчестер Юнайтед» целый год оставался без работы, чтобы получить полную компенсацию в размере 10 миллионов фунтов. Арне Слот же предпочел продолжить карьеру, сохранив профессиональные отношения.

Нидерландский специалист также получал предложение от другого английского клуба — «Фулхэма». Лондонцы рассматривали его как основного кандидата на замену Марку Силве. Однако Слот предпочел работу в национальной сборной своей страны, нежели руководство одним из соперников по Премьер-лиге, и ответил «Фулхэму» отказом.

В настоящее время КНВБ пытается завершить назначение до сентябрьских матчей Лиги наций против сборной Германии. Помощь «Ливерпуля» в этом процессе оказалась выгодной как для нидерландского футбола, так и для бюджета клуба. После короткого, но успешного периода с мерсисайдцами Арне Слот теперь готовится продемонстрировать свою философию на международной арене.

ЛиверпульАрне СлотНидерландыПремьер-лигаТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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