Intel представила новейшие процессоры Старфире для освоения космоса

·25·Технологии
Intel представила новейшие процессоры Старфире для освоения космоса

Корпорация Intel официально представила процессоры Старфире, разработанные специально для космических аппаратов и устройств, работающих в экстремальных условиях. Ожидается, что эта новинка совершит прорыв в технологическом мире, так как в космической индустрии обычно используются устаревшие чипы из соображений надежности. Intel же решила внедрить свои последние технологические достижения в орбитальные устройства. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Важнейшей особенностью новых процессоров является то, что они произведены на базе передового техпроцесса Intel 18А. По данным иксбт.ком, хотя компания еще не раскрыла все технические детали, предполагается, что по своей архитектуре космические чипы близки к ожидаемому семейству Panther Lake. Это значительно сокращает разрыв в производительности между космическими технологиями и потребительским рынком.

Два варианта мощности и непревзойденная производительность

Линейка Старфире разделена на две категории: Лов Повер (энергоэффективные) и Performance (высокопроизводительные). Оба варианта имеют одинаковую конфигурацию, состоящую из четырех мощных ядер, четырех малых ЛП-ядер и четырехъядерного графического процессора Ксе (иГПУ). Однако их рабочая частота и энергопотребление различаются.

Версия Лов Повер потребляет 10 В, а частота её центрального и графического процессоров достигает 1 GHz. Блок NPU, отвечающий за задачи AI, обеспечивает производительность 45 TOPS. Версия Performance имеет показатель ТДП 35 В, частота процессора достигает 3,1 GHz, а графической части — 2 GHz. Мощность NPU в этой модели достигает 70 TOPS, что позволяет выполнять сложные вычисления в космосе.

Экстремальные условия и надежность

Главное требование к космическим чипам — это надежность. Процессоры Intel Старфире способны выдерживать экстремальные перепады температур от -55 до +125 градусов. Также они оснащены специальной защитой от мощного космического радиационного излучения, что гарантирует их стабильную работу в долгосрочных миссиях.

Представители компании подчеркнули, что срок службы этих процессоров составляет не менее 10 лет. Появление таких высокотехнологичных чипов позволит шире использовать возможности AI на космических станциях и спутниках, анализировать данные непосредственно на орбите и отправлять на Землю готовые результаты.

IntelStarfireПроцессорКосмосТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Lenovo представила компактный и мощный мини-ПК ТинкКентре нео 50к Ген 6Lenovo представила компактный и мощный мини-ПК ТинкКентре нео 50к Ген 6Сегодня, 03:30Компания TCL запустила технологию печати ОЛЭД-панелей на принтереКомпания TCL запустила технологию печати ОЛЭД-панелей на принтереСегодня, 02:57В Норвегии создали роботизированные руки, имитирующие движения человекаВ Норвегии создали роботизированные руки, имитирующие движения человекаСегодня, 02:34Глава Microsoft Сатья Наделла предупредил об опасностях искусственного интеллектаГлава Microsoft Сатья Наделла предупредил об опасностях искусственного интеллектаСегодня, 01:59Очередная поломка GeForce RTX 5090: на этот раз проблема не в разъеме питанияОчередная поломка GeForce RTX 5090: на этот раз проблема не в разъеме питанияСегодня, 01:56Бренд OnePlus может уйти с исторической сцены: компания покидает крупные рынкиБренд OnePlus может уйти с исторической сцены: компания покидает крупные рынкиСегодня, 01:25
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли