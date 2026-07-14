Intel представила новейшие процессоры Старфире для освоения космоса

Корпорация Intel официально представила процессоры Старфире, разработанные специально для космических аппаратов и устройств, работающих в экстремальных условиях. Ожидается, что эта новинка совершит прорыв в технологическом мире, так как в космической индустрии обычно используются устаревшие чипы из соображений надежности. Intel же решила внедрить свои последние технологические достижения в орбитальные устройства. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Важнейшей особенностью новых процессоров является то, что они произведены на базе передового техпроцесса Intel 18А. По данным иксбт.ком, хотя компания еще не раскрыла все технические детали, предполагается, что по своей архитектуре космические чипы близки к ожидаемому семейству Panther Lake. Это значительно сокращает разрыв в производительности между космическими технологиями и потребительским рынком.

Два варианта мощности и непревзойденная производительность

Линейка Старфире разделена на две категории: Лов Повер (энергоэффективные) и Performance (высокопроизводительные). Оба варианта имеют одинаковую конфигурацию, состоящую из четырех мощных ядер, четырех малых ЛП-ядер и четырехъядерного графического процессора Ксе (иГПУ). Однако их рабочая частота и энергопотребление различаются.

Версия Лов Повер потребляет 10 В, а частота её центрального и графического процессоров достигает 1 GHz. Блок NPU, отвечающий за задачи AI, обеспечивает производительность 45 TOPS. Версия Performance имеет показатель ТДП 35 В, частота процессора достигает 3,1 GHz, а графической части — 2 GHz. Мощность NPU в этой модели достигает 70 TOPS, что позволяет выполнять сложные вычисления в космосе.

Экстремальные условия и надежность

Главное требование к космическим чипам — это надежность. Процессоры Intel Старфире способны выдерживать экстремальные перепады температур от -55 до +125 градусов. Также они оснащены специальной защитой от мощного космического радиационного излучения, что гарантирует их стабильную работу в долгосрочных миссиях.

Представители компании подчеркнули, что срок службы этих процессоров составляет не менее 10 лет. Появление таких высокотехнологичных чипов позволит шире использовать возможности AI на космических станциях и спутниках, анализировать данные непосредственно на орбите и отправлять на Землю готовые результаты.