OpenAI представила семейство моделей GPT-5.6 для общего пользования в открытом доступе. Новое поколение состоит из трех вариантов: Sol в качестве основной и самой мощной модели, Терра как сбалансированный вариант для повседневных задач и Луна как самая экономичная модель.

По данным компании, GPT-5.6 нацелена на более эффективную работу по сравнению с предыдущими моделями в написании кода, задачах на основе знаний, кибербезопасности и научных исследованиях. OpenAI отметила, что версия Sol демонстрирует высокие результаты в сложных задачах, потребляет меньше токенов и быстрее выполняет определенные процессы.

В новых моделях также доступны режимы max и ultra. Режим Max дает модели больше времени на глубокое изучение задачи и перепроверку результата. Режим Ultra позволяет использовать несколько агентов параллельно, что помогает быстрее завершать длительные или многоэтапные проекты.

GPT-5.6 не ограничивается только созданием текста или кода. Она обладает возможностями проверки готового результата, поиска и исправления ошибок в интерфейсах или документах. OpenAI заявила, что модель может обеспечивать более точные результаты при работе с презентациями, документами и электронными таблицами.

Новое поколение постепенно развертывается через ChatGPT, Кодекс и OpenAI API. В сервисе ChatGPT Ворк модель может работать с данными из рабочих сред, таких как Slack, Notion, Microsoft 365 и Google Drive, создавая на их основе готовые документы, презентации или другие материалы.

Через API разработчики могут использовать модели Sol, Терра и Луна. OpenAI установила цены за 1 миллион токенов: для Sol входные токены стоят 5 долларов, выходные — 30 долларов; для Терра — 2,5 и 15 долларов; для Луна — 1 и 6 долларов.

Компания сообщила, что перед массовым выпуском модели прошли обширные тесты по безопасности. Были применены red теаминг с участием людей, автоматизированные тесты и дополнительные меры защиты от вредоносного использования.