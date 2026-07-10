Есть ли в космосе скрытое ядерное оружие? Ученые нашли ответ

Опасения по поводу возможного сокрытия ядерного оружия в космосе вновь вышли на повестку дня. Исследователи из Массачусетского технологического института (МИТ) представили новую технологию, позволяющую обнаруживать скрытое ядерное оружие на спутниках. По мнению экспертов, это первый публично объявленный метод, который может быть использован для дистанционной проверки наличия оружия массового поражения в космосе.

Сообщается, что согласно «Договору о космосе» 1967 года, размещение ядерного оружия на околоземной орбите запрещено. Однако до сих пор не было возможности достоверно определить, находится ли такое оружие на борту спутников.

Технология, предложенная ученым МИТ Арегом Данагуляном, рассматривается как решение этой проблемы. Разработанная им система специальных датчиков приближается к подозрительному спутнику на безопасное расстояние и фиксирует исходящие от него радиоактивные частицы.

Согласно исследованию, крупный датчик может обнаружить ядерные материалы с точностью 99 процентов, если будет вести наблюдение в течение недели с расстояния около 4 километров. Если сократить дистанцию до 1000 метров или использовать несколько компактных датчиков, время проверки может сократиться до нескольких часов.

Устройство работает путем регистрации нейтронов, испускаемых радиоактивными элементами, такими как уран и плутоний. Ученый опубликовал результаты своего исследования в авторитетном Натуре научном журнале.

Эксперты напоминают, что ядерные взрывы в космосе — не новая угроза для человечества. Например, в 1962 году США испытали на орбите термоядерное устройство мощностью 1,4 мегатонны. В результате этого эксперимента вышел из строя ряд спутников и наблюдалось сильное радиационное воздействие.

Сегодня опасения по поводу гонки вооружений в космосе вновь усиливаются. В частности, запуск российского спутника «Космос-2553» в 2022 году вызвал различные предположения в западных странах. Некоторые официальные лица США не исключают, что этот аппарат в будущем может быть использован для испытания противоспутниковых ядерных технологий. Россия официально не подтверждала подобные обвинения.

Доктор Данагулян отмечает, что данная технология еще не превратилась в полноценную практическую систему. Пока он доказал лишь научную возможность создания таких детекторов. На следующем этапе для реализации этого проекта потребуется поддержка государств, научных центров и международных организаций.

По мнению экспертов, если технология будет внедрена в практику, она может стать важным инструментом для усиления международного контроля над вооружениями в космосе и укрепления доверия между странами.