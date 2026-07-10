Ариел Ридер Мудд 72В: представлен новый электровелосипед с крутящим моментом выше, чем у Lada Vesta

В то время как рынок электротранспорта стремительно развивается, компания Ариел Ридер представила свою новую модель Мудд 72В. Хотя внешне это устройство напоминает велосипед, по своим техническим характеристикам оно приближается к легким электрическим мотоциклам. Новинка привлекает внимание экспертов отрасли не только своей скоростью, но и необычной для своего класса мощностью. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Главная особенность Мудд 72В заключается в мотор-колесе с масляным охлаждением. Номинальная мощность двигателя составляет 3500 В, а при пиковых нагрузках она может достигать 8000 В. Производитель заявляет, что устройство развивает крутящий момент до 330 Н·м. Для сравнения, максимальный крутящий момент автомобиля Lada Vesta с 1,8-литровым двигателем составляет 170 Н·м, то есть новый электровелосипед почти в два раза мощнее.

Скорость и запас хода

Согласно данным иксбт.ком, этот электровелосипед способен развивать скорость до 105 км/ч. Такой показатель достаточен для передвижения по городу и позволяет водителю уверенно держаться в транспортном потоке. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 2,8 kWh, что позволяет преодолевать до 200 километров на одном заряде.

Стоит отметить, что реальный запас хода может варьироваться в зависимости от веса водителя, рельефа дороги, выбранного режима движения и погодных условий. Тем не менее, по формату Мудд 72В остается велосипедом, так как он оснащен полноценной системой педалей. Это позволяет продолжать движение даже в случае разрядки аккумулятора.

Конструкция и безопасность

Основа устройства — прочная алюминиевая рама, рассчитанная на нагрузку до 181 кг. Для обеспечения комфорта при езде применены следующие технические решения:

четырехрычажная задняя подвеска с пневматическим амортизатором ДНМ;

передняя вилка с ходом 100 мм;

шины шириной 24 дюйма;

четырехпоршневые гидравлические тормоза на переднем и заднем колесах.

Пользователи могут выбрать один из трех основных режимов в зависимости от сценария движения: Эко, Sport и Буст. В каждом режиме доступно шесть уровней помощи педалированию, что позволяет водителю регулировать физическую нагрузку по своему усмотрению.

Цена Ариел Ридер Мудд 72В установлена на уровне 2800 долларов. В условиях Узбекистана такой транспорт может стать интересной альтернативой для тех, кто предпочитает избегать городских пробок и выбирать экологически чистый способ передвижения. Особенно высокая скорость и емкий аккумулятор создают дополнительные удобства для курьерских служб или тех, кто преодолевает большие расстояния.