Мониторы ЛГ и Алиенваре устанавливают рекламное ПО в Windows без согласия пользователя

·25·Технологии
Мониторы ЛГ и Алиенваре устанавливают рекламное ПО в Windows без согласия пользователя

Вокруг крупных брендов-производителей мониторов — ЛГ и Алиенваре — разгорелся новый технологический скандал. Выяснилось, что некоторые модели мониторов этих компаний автоматически устанавливают в операционную систему Windows специальные приложения без ведома пользователя. Это приводит не только к расходу системных ресурсов, но и к появлению нежелательной рекламы. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Первыми о проблеме сообщили пользователи социальной сети Reddit. В частности, пользователь под ником Магс_Смаш заметил, что на его компьютере начали появляться рекламные уведомления от антивируса МкАфи, который он никогда не устанавливал. При проверке системы выяснилось, что причиной стала программа ЛГ Монитор Апп Инсталлер, появившаяся после подключения нового монитора ЛГ.

Согласно данным Иксбт.ком, при подключении таких мониторов, как ЛГ УлтраГеар 27ГП83Б и ЛГ УлтраГеар 27ГН800, система Windows автоматически загружает через Microsoft Сторе и Windows Упдате приложение с идентификатором «9ПМ9Н6Ф47ДжБ8-ЛГЭлектроникс.ЛГМониторАпп». Самое примечательное, что этот процесс не запрашивает подтверждения у пользователя. Инструменты Релиабилитй Монитор и Эвент Виевер в Windows зафиксировали этот несанкционированный процесс установки.

Не только ЛГ, но и Алиенваре с Dell под подозрением

В ходе обсуждений стало известно, что подобная практика характерна не только для бренда ЛГ. Владельцы мониторов Dell и Алиенваре также сообщили о столкновении с похожими ситуациями. Специалисты сравнивают это с автоматической установкой утилиты Арморй Крате на материнские платы Asus. Однако в случае с мониторами появление стороннего рекламного ПО (блоатваре) вызвало резкое недовольство пользователей.

Удаление этого программного обеспечения также вызывает определенные трудности. Приложение ЛГ Монитор Апп невозможно удалить стандартным способом через Microsoft Сторе. В качестве временного решения пользователи советуют отключить эту программу в настройках автозагрузки или запретить загрузку метаданных устройств через групповые политики (Груп Поликй) в Windows.

Для полного решения проблемы необходимо зайти в гпедит.мск и ограничить автоматическую установку по пути: Компутер Конфигуратион → Административе Темплатес → Сйстем → Девике Инсталлатион. Некоторые радикально настроенные пользователи предлагают полностью заблокировать магазин Microsoft Сторе. На данный момент производители не предоставили официальных комментариев по этому поводу.

Эта новость актуальна и для пользователей из Узбекистана, так как мониторы серии ЛГ УлтраГеар очень популярны на нашем рынке. Если вы также столкнулись с неожиданной рекламой, рекомендуется проверить систему на наличие сторонних приложений ЛГ или Dell. Подобные «скрытые» установки могут негативно повлиять на безопасность личных данных и стабильность системы.

LGAlienwareWindowsМониторыТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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