Google начала специальную маркировку рекламы, созданной с помощью ИИ

·36·Технологии
Google начала специальную маркировку рекламы, созданной с помощью ИИ

Google, одна из крупнейших технологических корпораций мира, внедрила новую функцию для повышения доверия пользователей и обеспечения прозрачности цифрового контента. Теперь, если реклама на платформе создана с помощью искусственного интеллекта (AI), об этом будет предоставляться специальная информация. Этот шаг является не только технологической инновацией, но и важным действием по защите потребителей от вводящего в заблуждение визуального контента. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Технологии искусственного интеллекта сегодня позволяют представителям бизнеса демонстрировать товары в различных условиях, создавать качественные рекламные баннеры без профессиональных фотосессий и значительно экономить расходы. Однако это может создать у потребителей ложное представление о реальном виде продукта. Согласно данным иксбт.ком, хотя Google запрещает обманчивую и вводящую в заблуждение рекламу, контент, измененный с помощью AI, все равно вызывал вопросы.

Новый шаг к прозрачности

До настоящего времени Google требовала раскрывать использование искусственного интеллекта только в политической и предвыборной рекламе. Теперь этот порядок распространяется на все виды коммерческой рекламы. Новая функция появится в рекламе, отображаемой в Google Search, YouTube и Google Дисковер. Пользователи могут перейти в раздел "Мй Ад Кентер" (Мой центр рекламы), нажав на три точки или значок информации рядом с объявлением.

На этой панели пользователи, помимо блокировки рекламы, подачи жалобы или получения информации о рекламодателе, теперь увидят новый пункт «Как создана эта реклама». Именно здесь будет указано, использовались ли алгоритмы искусственного интеллекта при создании или редактировании контента. Это дает возможность пользователям, в том числе из Узбекистана, проверять достоверность контента в рамках глобальных сервисов.

Система автоматического и ручного управления

По данным Google, если рекламодатели создают рекламу с использованием собственных генеративных АИ-инструментов компании, система автоматически добавляет метку «Создано с помощью AI». Этот процесс полностью автоматизирован и не требует вмешательства человека. Однако, если контент подготовлен с помощью сторонних программ или других АИ-платформ, ответственность ложится на рекламодателя.

В таких случаях рекламодатели обязаны самостоятельно указывать участие искусственного интеллекта, используя новый элемент управления. Стоит отметить, что Google пока не проверяет самостоятельно, является ли контент, созданный во внешних источниках, продуктом AI. Кроме того, исходя из требований местного законодательства отдельных стран, такая реклама может дополнительно маркироваться специальными обязательными ярлыками.

Ожидается, что это нововведение установит новые стандарты в сфере цифрового маркетинга. В то время как искусственный интеллект объединяет визуальное искусство и коммерцию, право пользователя знать, что является реальным, а что сгенерированным, выходит на первый план. Google планирует внедрять эту функцию поэтапно по всему миру.

GoogleИскусственный ИнтеллектРекламаТехнологииYouTube
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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