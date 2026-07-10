Meta представила модель Мусе Спарк 1.1: Новая эра в программировании

Гонка на рынке искусственного интеллекта выходит на новый уровень. Корпорация Meta под руководством Марка Цукерберга официально анонсировала мультимодальную модель Мусе Спарк 1.1 с функциями агента. Эта технология направлена на непосредственную работу с программным кодом и автоматизацию сложных цифровых рабочих процессов, рассматриваясь как серьезный конкурент продуктам таких гигантов, как OpenAI и Anthropic. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Главным преимуществом модели Мусе Спарк 1.1 является ее способность к многошаговому логическому мышлению. Представители Meta подчеркивают, что система может не только писать простой код, но и самостоятельно выполнять сложные задачи, такие как внедрение новых функций в крупные корпоративные системы, исправление ошибок (буг) и перенос кодовых баз с одной платформы на другую. Ожидается, что это значительно облегчит повседневную работу программистов.

Конкуренция и ценовая политика

Хотя Meta несколько отстала от своих конкурентов в этом направлении, компания стремится привлечь пользователей доступными ценами. Согласно данным агентства Reuters, стоимость использования Мусе Спарк 1.1 установлена на уровне 1,25 доллара за миллион входных токенов и 4,25 доллара за выходные токены. Этот показатель практически равен или немного выше, чем у моделей Claude Хаику 4.5 от Anthropic и GPT-5.6 Луна от OpenAI.

Глава Meta Марк Цукерберг уделил особое внимание этому релизу. Он даже впервые за последние несколько лет опубликовал пост на своей странице в социальной сети Кс (бывший Twitter). Цукерберг назвал модель Мусе Спарк 1.1 «мощным и доступным инструментом для агентской работы и программирования», а также намекнул на скорый выпуск еще более совершенных моделей.

Технологические возможности

Согласно официальному заявлению, опубликованному в блоге компании, новая модель демонстрирует высокую эффективность в следующих направлениях:

Осуществление сложного планирования между внешними приложениями и сервисами;

Управление крупномасштабной миграцией кода;

Автоматизация цифровых рабочих процессов (воркфловс);

Самостоятельное использование компьютерного интерфейса и управление оборудованием.

Текущая неделя стала чрезвычайно продуктивной для мира искусственного интеллекта. Помимо Мусе Спарк 1.1, Meta представила модель Мусе Имаге, специализирующуюся на создании изображений. В то же время на рынке OpenAI представила свое новое семейство GPT-5.6, а xAI — обновленную версию модели Grok. В условиях такой жесткой конкуренции Meta пытается захватить лидерство своей стратегией открытости и доступности.

Подводя итог, выпуск Мусе Спарк 1.1 расширяет возможности выбора для корпоративных клиентов. Теперь компании могут не ограничиваться только ChatGPT или Claude, а использовать агентские возможности Meta. Это, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему удешевлению и популяризации технологий искусственного интеллекта.