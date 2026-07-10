В ташкентском метро остановился поезд: пассажиров экстренно эвакуировали

Вечером 9 июля на Чиланзарской линии Ташкентского метрополитена произошел кратковременный сбой в движении поездов из-за технической неисправности. В результате инцидента пассажиры неисправного состава были высажены из вагонов в соответствии с требованиями безопасности.

По данным ГУП «Тошкент метрополитени», происшествие случилось примерно в 20:02 на перегоне между станциями «Халклар дустлиги» и «Пахтакор». После обнаружения технической неисправности в движущемся поезде были незамедлительно приняты меры безопасности.

Отмечается, что поломка произошла в подвижном составе старого образца под номером 16, выпущенном в 1985 году. Согласно инструкциям, все пассажиры были безопасно высажены, а неисправный состав был отбуксирован в зону технического осмотра с помощью следующего за ним поезда.

Из-за данного инцидента движение поездов на Чиланзарской линии было задержано примерно на 8 минут. Впоследствии неисправность была устранена, и движение на всех направлениях было восстановлено по обычному графику.

Администрация метрополитена принесла извинения пассажирам за временные неудобства и подчеркнула, что безопасность движения всегда остается приоритетной задачей.

Напомним, что 28 марта текущего года в ташкентском метро также наблюдалась техническая неисправность в поезде 1984 года выпуска. Тогда пассажиры также были безопасно эвакуированы, а администрация метро опровергла распространившиеся в социальных сетях сообщения о столкновении поездов.