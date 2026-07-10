Парижский стартап Градиум привлек 100 миллионов долларов инвестиций при поддержке NVIDIA

Французский стартап Градиум, развивающий голосовые технологии в сфере AI, успешно завершил свой первый инвестиционный раунд. Компания привлекла в общей сложности 100 миллионов долларов при участии таких технологических гигантов, как NVIDIA. Это событие свидетельствует о стремительном росте европейского рынка AI и растущем спросе на голосовые интерфейсы. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Изначально Градиум начал свою деятельность в декабре прошлого года с инвестициями в размере 70 миллионов долларов. На новом этапе проект поддержали не только NVIDIA, но и такие влиятельные инвесторы, как Эрик Шмидт и Ксавиер Ниел. Эти средства позволят компании укрепить свои позиции на мировом рынке и расширить технологическую инфраструктуру.

Глобальная конкуренция и новые горизонты

Руководство компании заявило, что часть привлеченных средств будет направлена на открытие нового офиса в районе залива Сан-Франциско (Бай Ареа), США. Этот стратегический шаг поможет наладить тесное сотрудничество с лидерами отрасли, такими как Anthropic, Google, Meta и OpenAI, а также привлечь самых талантливых специалистов. Несмотря на то, что Париж является центром AI в Европе, присутствие в Кремниевой долине имеет решающее значение для глобального признания.

Основатель Градиум Неил Зегхидур — опытный исследователь, ранее работавший в таких структурах, как Google Браин, DeepMind и Facebook. Команда под его руководством в настоящее время работает над созданием голосовых моделей с ультранизкой задержкой (лов латенкй). Эта технология устраняет неловкие паузы при общении с AI, максимально приближая разговор к живому диалогу.

Место в индустрии и партнерство

В настоящее время конкуренция на рынке голосового AI очень высока. Градиум предстоит бороться с такими крупными соперниками, как ElevenLabs и проект Gemini от Google. Тем не менее, французский стартап за короткое время добился значительных успехов. В частности, известный французский автогигант Renault уже стал клиентом Градиум.

По данным иксбт.ком, технологические решения Градиум становятся привлекательными не только для обычных пользователей, но и для крупных промышленных предприятий. Ожидается, что скорость и точность голосовых помощников произведут революционные изменения в автомобилестроении, обслуживании клиентов и управлении умными устройствами в будущем. Интерес NVIDIA к этому проекту свидетельствует о высоком потенциале вычислительных мощностей и алгоритмов стартапа.