Парижский стартап Градиум привлек 100 миллионов долларов инвестиций при поддержке NVIDIA

·32·Технологии
Парижский стартап Градиум привлек 100 миллионов долларов инвестиций при поддержке NVIDIA

Французский стартап Градиум, развивающий голосовые технологии в сфере AI, успешно завершил свой первый инвестиционный раунд. Компания привлекла в общей сложности 100 миллионов долларов при участии таких технологических гигантов, как NVIDIA. Это событие свидетельствует о стремительном росте европейского рынка AI и растущем спросе на голосовые интерфейсы. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Изначально Градиум начал свою деятельность в декабре прошлого года с инвестициями в размере 70 миллионов долларов. На новом этапе проект поддержали не только NVIDIA, но и такие влиятельные инвесторы, как Эрик Шмидт и Ксавиер Ниел. Эти средства позволят компании укрепить свои позиции на мировом рынке и расширить технологическую инфраструктуру.

Глобальная конкуренция и новые горизонты

Руководство компании заявило, что часть привлеченных средств будет направлена на открытие нового офиса в районе залива Сан-Франциско (Бай Ареа), США. Этот стратегический шаг поможет наладить тесное сотрудничество с лидерами отрасли, такими как Anthropic, Google, Meta и OpenAI, а также привлечь самых талантливых специалистов. Несмотря на то, что Париж является центром AI в Европе, присутствие в Кремниевой долине имеет решающее значение для глобального признания.

Основатель Градиум Неил Зегхидур — опытный исследователь, ранее работавший в таких структурах, как Google Браин, DeepMind и Facebook. Команда под его руководством в настоящее время работает над созданием голосовых моделей с ультранизкой задержкой (лов латенкй). Эта технология устраняет неловкие паузы при общении с AI, максимально приближая разговор к живому диалогу.

Место в индустрии и партнерство

В настоящее время конкуренция на рынке голосового AI очень высока. Градиум предстоит бороться с такими крупными соперниками, как ElevenLabs и проект Gemini от Google. Тем не менее, французский стартап за короткое время добился значительных успехов. В частности, известный французский автогигант Renault уже стал клиентом Градиум.

По данным иксбт.ком, технологические решения Градиум становятся привлекательными не только для обычных пользователей, но и для крупных промышленных предприятий. Ожидается, что скорость и точность голосовых помощников произведут революционные изменения в автомобилестроении, обслуживании клиентов и управлении умными устройствами в будущем. Интерес NVIDIA к этому проекту свидетельствует о высоком потенциале вычислительных мощностей и алгоритмов стартапа.

Искусственный ИнтеллектGradiumNVIDIAТехнологииСтартап
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Meta начнет производство чипов для AI нового поколения в сентябреMeta начнет производство чипов для AI нового поколения в сентябреСегодня, 01:59Meta ввела новые ограничения против скрытой съемки на умных очкахMeta ввела новые ограничения против скрытой съемки на умных очкахСегодня, 01:58Теряет ли NVIDIA лидерство: на рынке AI появился новый фаворитТеряет ли NVIDIA лидерство: на рынке AI появился новый фаворитСегодня, 01:57В России строят специальный полигон для поездов со скоростью 400 км/чВ России строят специальный полигон для поездов со скоростью 400 км/чСегодня, 01:23Google начала специальную маркировку рекламы, созданной с помощью ИИGoogle начала специальную маркировку рекламы, созданной с помощью ИИСегодня, 01:23Meta представила модель Мусе Спарк 1.1: Новая эра в программированииMeta представила модель Мусе Спарк 1.1: Новая эра в программированииСегодня, 00:58
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке