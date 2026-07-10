Ошибки в мире стартапов: инвестор с опытом в 500+ проектов делится советами

·37·Технологии
Ошибки в мире стартапов: инвестор с опытом в 500+ проектов делится советами

Чарльз Хадсон, основатель и управляющий партнер Прекурсор Вентурес, обладающий более чем десятилетним опытом в стартап-экосистеме, инвестировал в более чем 500 компаний. В интервью проекту Буилд Моде он рассказал об основных ошибках, которые совершают молодые предприниматели сегодня, и об изменившихся правилах привлечения инвестиций. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Хадсон отмечает, что рыночная конъюнктура резко изменилась, и старые «методички» больше не работают. Особенно беспрецедентные темпы роста в сфере искусственного интеллекта (AI) повысили требования инвесторов. Сейчас компании, показывающие двукратный или трехкратный рост в других секторах, в глазах инвесторов могут получить оценку «хорошо, но не отлично». Это требует от основателей более креативного подхода.

Высокая оценка и риск «плена»

Многие основатели стартапов стремятся к максимально высокой оценке (валуатион) своей компании. Хотя это кажется полезным для привлечения внимания СМИ и повышения авторитета перед другими инвесторами, Хадсон считает это серьезным риском. По его словам, слишком высокая оценка может сделать основателя «заложником» собственной компании.

«Вы привлекаете большие суммы денег и убеждаете людей в грандиозных целях. Инвесторы ждут от вас не просто возврата средств, а создания чего-то, что будет стоить вложенного капитала», — говорит Хадсон. Поэтому основателям необходимо реально оценивать свои возможности и определиться, с кем они готовы работать в течение следующих 10 лет.

На что обратить внимание при выборе инвестора?

В процессе привлечения капитала важно не забывать, что не только инвестор выбирает вас, но и вы выбираете инвестора. Хадсон рекомендует проверять обещания инвесторов касательно найма кадров, стратегии выхода на рынок (ГТМ) и связей с другими платформами. Самый эффективный способ сделать это — пообщаться с основателями других стартапов из портфеля этого инвестора.

Венчурный капитал подходит не для всех видов бизнеса. По мнению Хадсона, венчурные инвестиции должны направляться только на те проекты, которые способны покрыть расходы всего фонда. Часто хорошие бизнес-проекты не могут обеспечить рост венчурного масштаба, и это нормально.

В настоящее время инвесторы сравнивают стартапы не только с показателями прошлого года, но и с самыми быстрорастущими АИ-компаниями в истории. Это показывает, насколько усилилась конкуренция в мире стартапов. Согласно данным иксбт.ком, в таких условиях успеха могут добиться только те проекты, которые правильно поняли потребности рынка и смогли выбрать стратегического партнера.

СтартапИнвестицииВенчурБизнесТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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