Смотрите прямую трансляцию матча Франция — Марокко на нашем сайте
Матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу ФИФА 2026 между сборными Франции и Марокко можно смотреть в режиме текстовой онлайн-трансляции на нашем сайте.
Игра начнется сегодня в 01:00 на стадионе в Фоксборо. Обе команды объявили стартовые составы. Франция начнет встречу в следующем составе: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Динь, Коне, Рабьо, Дембеле, Олисе, Дуэ и Мбаппе.
В состав сборной Марокко вошли: Боно, Салах-Эддин, Мазрауи, Агерд, Хакими, Эль-Айнауи, Ричардсон, Эль-Ханнус, Унаи, Диас и Тальби.
В ходе матча мы будем оперативно освещать голы, опасные моменты, карточки, замены и другие ключевые события на нашем сайте.
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Прямая трансляция● LIVE
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Главным арбитром сегодняшнего матча будет Факундо Телло.
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Стартовые составы обеих команд известны, вы можете с ними ознакомиться.
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Добро пожаловать на матч между сборными Франции и Марокко! Следите за самыми важными событиями игры в нашей текстовой трансляции.
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