Смотрите прямую трансляцию матча Франция — Марокко на нашем сайте

Матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу ФИФА 2026 между сборными Франции и Марокко можно смотреть в режиме текстовой онлайн-трансляции на нашем сайте.

Игра начнется сегодня в 01:00 на стадионе в Фоксборо. Обе команды объявили стартовые составы. Франция начнет встречу в следующем составе: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Динь, Коне, Рабьо, Дембеле, Олисе, Дуэ и Мбаппе.

В состав сборной Марокко вошли: Боно, Салах-Эддин, Мазрауи, Агерд, Хакими, Эль-Айнауи, Ричардсон, Эль-Ханнус, Унаи, Диас и Тальби.

В ходе матча мы будем оперативно освещать голы, опасные моменты, карточки, замены и другие ключевые события на нашем сайте.