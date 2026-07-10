Смотрите прямую трансляцию матча Франция — Марокко на нашем сайте

·137·Спорт
Смотрите прямую трансляцию матча Франция — Марокко на нашем сайте

Матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу ФИФА 2026 между сборными Франции и Марокко можно смотреть в режиме текстовой онлайн-трансляции на нашем сайте.

Игра начнется сегодня в 01:00 на стадионе в Фоксборо. Обе команды объявили стартовые составы. Франция начнет встречу в следующем составе: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Динь, Коне, Рабьо, Дембеле, Олисе, Дуэ и Мбаппе.

В состав сборной Марокко вошли: Боно, Салах-Эддин, Мазрауи, Агерд, Хакими, Эль-Айнауи, Ричардсон, Эль-Ханнус, Унаи, Диас и Тальби.

В ходе матча мы будем оперативно освещать голы, опасные моменты, карточки, замены и другие ключевые события на нашем сайте.

Прямая трансляцияLIVE
00:51
00:31
Главным арбитром сегодняшнего матча будет Факундо Телло.
00:31
Стартовые составы обеих команд известны, вы можете с ними ознакомиться.
00:31
Добро пожаловать на матч между сборными Франции и Марокко! Следите за самыми важными событиями игры в нашей текстовой трансляции.
ФранцияМароккоМбаппеБунуХакимиФИФА 2026
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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