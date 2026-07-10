В России строят специальный полигон для поездов со скоростью 400 км/ч

·43·Технологии
В России строят специальный полигон для поездов со скоростью 400 км/ч

Российские железные дороги (РЖД) начали строительство специального испытательного полигона в рамках проекта новой высокоскоростной магистрали (ВСМ), соединяющей Москву и Санкт-Петербург. Этот проект послужит для проверки безопасности и надежности высокотехнологичных поездов, которые должны кардинально изменить транспортную логистику в регионе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Длина экспериментального участка, строящегося на перегоне Саблино – Тосно в Ленинградской области, составляет около 1200 метров. По данным иксбт.ком, на данном полигоне будет детально изучено воздействие поездов на элементы инфраструктуры при движении со скоростью более 200 км/ч. Специалисты проанализируют давление поезда не только на рельсы, но и на земляное полотно.

Инновационные технологии и безбалластные пути

Одним из основных направлений испытаний является тестирование конструкции безбалластного верхнего строения пути. Вместо щебня или гравия, используемых на традиционных железных дорогах, здесь применяются цельные монолитные плиты или специальные системы. Этот метод имеет решающее значение для обеспечения прочности и ровности пути для высокоскоростных поездов.

Также на территории полигона будут испытаны инновационные рельсовые скрепления и уникальные стрелочные переводы. Стрелочный перевод нового типа длиной 118 метров управляется восемью электроприводами. Данная технология позволит поездам двигаться в прямом направлении со скоростью 400 км/ч, а на боковой путь — со скоростью 120 км/ч.

Система цифрового контроля и мониторинга

Для мониторинга состояния инфраструктуры в режиме реального времени вдоль полигона будет установлено более 1,5 тысяч датчиков. Эти датчики размещаются как под землей, так и на верхних частях конструкции, фиксируя любые вибрации и изменения. Для управления системой разработан специальный программно-аппаратный комплекс, не имеющий аналогов в РЖД.

До готовности новых высокоскоростных поездов все испытания будут проводиться с помощью существующих поездов «Сапсан». На сами поезда также установят специальные датчики для изучения динамики движения. К сведению, первый российский высокоскоростной поезд рассчитан на скорость до 400 км/ч, в настоящее время идет сборка элементов его корпуса.

Учитывая, что в Узбекистане также налажена работа высокоскоростных железных дорог, в частности поездов «Афросиёб», подобные технологические обновления у соседей представляют интерес для регионального инженерного опыта. Если данный проект в России будет успешно завершен, ожидается, что в будущем время перевозки пассажиров значительно сократится.

РЖДЖелезная ДорогаТехнологииВСМИнновации
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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