В Ташкенте перекроют еще одну важную улицу: предупреждение для водителей

В Яшнабадском районе города Ташкента временно ограничивается движение транспортных средств на участке улицы Авиасозлар. Об этом сообщила компания Veolia Energy Tashkent.

Согласно сообщению компании, ограничение будет действовать с 08:00 11 июля до 06:00 31 июля. В течение этого периода будут проводиться работы по обновлению магистральных тепловых сетей и замене старых труб.

Отмечается, что ремонтные работы проводятся с целью обеспечения жителей столицы бесперебойным и качественным теплоснабжением в осенне-зимний период. Для соблюдения требований безопасности в процессе строительства определенная часть улицы Авиасозлар будет временно закрыта для движения автотранспорта.

В связи с этим водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут и использовать объездные пути во избежание возможных пробок. Компания приносит извинения жителям за временные неудобства.

Напомним, что в настоящее время ремонтные работы продолжаются и на одной из других крупных улиц столицы — проспекте Мустакиллик. По этой причине в данном районе также введены временные ограничения на движение автомобилей. Служба безопасности дорожного движения просит водителей заранее определять маршруты своих поездок.