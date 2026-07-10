В Великобритании таинственно похитили препараты для похудения на 1,3 миллиона долларов

·29·Мир
В Великобритании таинственно похитили препараты для похудения на 1,3 миллиона долларов

В Великобритании трое преступников были приговорены к тюремному заключению за кражу популярных препаратов для похудения «Мунджаро» из фармацевтического центра на сумму около 1,3 миллиона долларов (944 544 фунта стерлингов). Об этом сообщает Те Телеграф.

Согласно материалам следствия, 55-летний Марк Хардинг, 59-летний Роберт Таунсенд и 44-летний Питер Костелло 24 января проникли на фармацевтический объект в городе Сент-Олбанс (графство Хартфордшир) через систему вентиляции, взломали холодильную камеру и вынесли препараты.

8 июля судья Джонатан Манн приговорил всех троих обвиняемых к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы. На представленных в суде видеозаписях видно, что они закрасили краской из баллончиков некоторые камеры видеонаблюдения.

По данным следствия, преступление было тщательно спланировано заранее. Таунсенд во время инцидента выполнял роль наблюдателя, а также разведал обстановку на объекте неделей ранее. Все трое подозреваемых были задержаны 11 февраля.

Полиция обнаружила тысячи фунтов стерлингов, спрятанных в домах Хардинга и Таунсенда. У Хардинга было конфисковано около 35 тысяч фунтов, а у Таунсенда — 19 900 фунтов. Суд отметил, что эти средства могут быть доходом от продажи украденных лекарств.

Общая стоимость похищенных препаратов составила 944 544 фунта стерлингов, до сих пор они не найдены. Следственные мероприятия продолжаются.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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