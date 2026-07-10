Meta начнет производство чипов для AI нового поколения в сентябре

Корпорация Meta под руководством Марка Цукерберга приступает к массовому производству собственных процессоров для AI нового поколения, чтобы снизить зависимость от чипов Nvidia и оптимизировать расходы. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на внутренние документы компании, запуск производства новых чипов ожидается в сентябре текущего года. Этот шаг обеспечит компании стратегическое преимущество в условиях глобального дефицита GPU. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Сообщается, что как минимум один из новых чипов успешно прошел шестинедельный этап тестирования. В рамках данного проекта Meta сотрудничает с компанией Броадком в области дизайна, однако сам процесс производства доверен крупнейшему в мире заводу полупроводников — тайваньской компании TSMC. Также в поставках комплектующих участвуют такие гиганты, как Samsung (оперативная память), Сандиск (устройства хранения данных) и Сумитомо Электрик (оборудование для оптоволоконных сетей).

Программа МТИА и технологический подход

Новые чипы были разработаны в рамках программы МТИА (Meta Траининг анд Инференке Аккелератор) и предназначены в основном для обучения моделей и повышения эффективности алгоритмов. Учитывая стремительные изменения в сфере AI, инженеры компании создали чипы на базе модульной архитектуры. Такой подход позволяет технологии быстро адаптироваться к новым типам задач, не теряя актуальности.

Meta планирует использовать эти чипы для совершенствования алгоритмов рекомендаций в социальных сетях Facebook и Instagram, а также для улучшения рекламных систем. Хотя компания продолжит закупать продукцию Nvidia и AMD, наличие собственных разработок поможет сэкономить миллиарды долларов капитальных затрат. Для справки: в текущем году Meta планирует инвестировать в инфраструктуру AI от 125 до 145 миллиардов долларов.

Конкуренция и глобальные тенденции

Гонка за создание собственных чипов для AI не ограничивается только Meta. Сегодня крупные технологические корпорации стремятся выйти из-под доминирования Nvidia:

OpenAI работает над созданием собственного процессора в партнерстве с Броадком;

Google и Amazon уже используют собственные чипы для обучения и инференса;

Стартап Anthropic ведет переговоры с Samsung о производстве чипов.

Meta задействует огромные вычислительные мощности для обучения своих новых моделей AI серии Мусе Спарк. В текущем году компания планирует использовать 7 ГВт, а в следующем — удвоить этот показатель. Столь масштабные проекты доказывают важность достижения независимости не только в программном, но и в аппаратном обеспечении.