Cash App оштрафовали на 45 миллионов долларов за недостаточную защиту пользователей

Американская финтех-компания Block достигла соглашения на сумму 45 миллионов долларов с властями 46 штатов для урегулирования споров вокруг своего популярного платежного приложения Cash App. Это соглашение стало результатом масштабных расследований, связанных с недостатками в системе безопасности платформы и неспособностью принять адекватные меры против мошенничества. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Генеральные прокуроры штатов заявили, что компания Block вводила пользователей в заблуждение, рекламируя Cash App как сервис с банковским уровнем защиты и передовыми технологиями обнаружения мошенничества. На самом деле выяснилось, что уязвимости в платформе создали широкие возможности для преступников. По сообщению агентства Reuters, компания согласилась выплатить компенсацию, чтобы прекратить судебные разбирательства, хотя и не признала свою вину.

Серьезные недостатки в системе безопасности

В ходе проверок было установлено, что Cash App позволял пользователям открывать счета без предоставления важных данных, таких как номер социального страхования или дата рождения. Кроме того, отсутствие ограничений на количество аккаунтов, которые может открыть один человек, облегчило злоумышленникам использование платформы в различных корыстных целях. Подобные случаи противоречат международным стандартам безопасности цифровых кошельков.

Еще одна серьезная проблема связана со службой поддержки клиентов. Поскольку в приложении отсутствовал официальный телефон для связи, пользователи, потерявшие доступ к своему счету или средствам, были вынуждены искать помощь в интернете. В результате многие люди звонили на поддельные номера «службы поддержки», управляемые мошенниками, и несли еще большие убытки.

Усиление контроля со стороны регуляторов

Сегодня многие пользователи отказываются от традиционных банковских услуг в пользу финтех-приложений, таких как Cash App. Это привело к тому, что государственные органы усилили контроль над данной сферой. Ранее компания Block уже подвергалась штрафам со стороны Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере (КФПБ). Тогда компания была вынуждена выплатить 175 миллионов долларов за ненадлежащее расследование жалоб на мошенничество.

Согласно условиям нового соглашения, компания Block взяла на себя следующие обязательства:

Коренным образом улучшить меры по предотвращению мошенничества на платформе Cash App;

Запустить службу поддержки клиентов, работающую в режиме живого общения;

Усложнить процессы регистрации аккаунтов и верификации личности.

Этот случай стал важным уроком для мирового финтех-рынка и еще раз доказал, что цифровые платежные системы должны быть не только удобными, но и максимально безопасными. В то время как электронные кошельки и платежные приложения становятся популярными и на рынке Узбекистана, международный опыт показывает, что пользователям следует проявлять бдительность при вводе личных данных и обращении к сомнительным сервисам.