Килиан Мбаппе и Франция в полуфинале: сопротивление Марокко сломлено в Бостоне

Сборная Франции одержала уверенную победу над Марокко в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года и вышла в полуфинал турнира. В матче, прошедшем в Бостоне, подопечные Дидье Дешама полностью контролировали ход игры и сумели взломать оборонительные редуты африканцев. Эта победа в очередной раз доказала стабильность «трехцветных» на крупных турнирах. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Главным героем встречи, безусловно, стал Килиан Мбаппе. Несмотря на то, что в первом тайме он нетипично для себя не реализовал пенальти, во второй половине игры он продемонстрировал настоящие лидерские качества. По данным Goal.com, нападающий не только забил гол, но и стал соавтором второго мяча своей команды, полностью искупив свою ошибку.

Драматичный момент с пенальти

С первых минут игры Франция оказала серьезное давление. Удары Дайо Упамекано и Дезире Дуэ были отражены вратарем Марокко Боно. Самый яркий эпизод первого тайма произошел, когда Килиан Мбаппе был сбит в штрафной площади Нуссаиром Мазрауи. Мбаппе сам взялся исполнять пенальти, назначенный после проверки VAR, однако его слабый удар легко парировал Боно.

Сборная Марокко на протяжении всей игры была занята преимущественно обороной и практически не создавала угроз в контратаках. Ближе к концу первого тайма мощный удар Люки Диня пришелся в перекладину. Эти моменты свидетельствовали о явном преимуществе французов, однако счет до перерыва так и не изменился.

Решающие моменты второго тайма

К 60-й минуте матча Франция добилась своего. Килиан Мбаппе нашел свободное пространство в штрафной площади и точным ударом открыл счет. Спустя шесть минут Мбаппе выступил уже в роли ассистента: после его передачи Усман Дембеле мощным ударом довел счет до 2:0. Эти голы фактически решили исход матча.

Марокканцы нанесли более серьезный удар по воротам Майка Меньяна лишь за 10 минут до конца игры. Удар Аззедина Унаи был мастерски отражен голкипером «Милана», сохранившим свои ворота в неприкосновенности. Защита и вратарь сборной Франции действовали очень организованно на протяжении всей игры, не оставив сопернику никаких шансов.

Таким образом, Франция завоевала путевку в полуфинал. Теперь на пороге финала им предстоит встретиться с победителем пары Бельгия — Испания. Килиан Мбаппе вновь подтвердил свой статус «матч-виннера» и продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира турнира.