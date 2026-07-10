Сделано важное открытие, касающееся гигантского кальмара с глазами размером с пиццу

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Сделано важное открытие, касающееся гигантского кальмара с глазами размером с пиццу

Австралийские ученые обнаружили важные следы одного из самых загадочных существ, обитающих на дне Мирового океана — гигантского кальмара. Это открытие стало первым подобным случаем у побережья Западной Австралии за последнюю четверть века. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Environmental DNA.

Авторы исследования подчеркивают, что обнаружение следов этого редкого существа является одним из важнейших событий в области морской биологии. Доктор Джорджия Нестер, исследователь из центра Minderoo OceanOmics Centre при Университете Западной Австралии, отметила, что находка доказательств существования гигантского кальмара вызывает у людей огромный интерес и изумление.

Сообщается, что гигантский кальмар считается одним из самых таинственных морских обитателей планеты. Его длина может достигать 43 футов (около 13 метров), что даже больше школьного автобуса. А его глаза размером с большую пиццу являются самыми крупными среди всех живых существ на Земле.

Тем не менее, несмотря на гигантские размеры, встретить это существо в естественной среде обитания крайне сложно. Причина в том, что гигантский кальмар живет в так называемой «сумеречной зоне» океана, на глубине до 600 метров, и ведет очень осторожный и скрытный образ жизни. Поэтому он крайне редко попадает в объективы камер.

Роботизированная рука под водой держит щетку рядом с кальмаром.

На этот раз ученые наткнулись не на само существо, а на следы его экологической ДНК (eDNA), оставшиеся в морской воде. Этот метод позволяет идентифицировать животных по биологическим материалам, сохранившимся в воде. Специалисты отмечают, что данный метод приобретает огромное значение в изучении многих загадочных видов, обитающих на океанском дне.

Руководитель отдела морских животных и куратор моллюсков Музея Западной Австралии доктор Лиза Киркендейл высоко оценила этот результат, отметив, что это первый случай обнаружения гигантского кальмара с помощью технологии eDNA у побережья Западной Австралии, а также самая северная точка регистрации этого вида в восточной части Индийского океана.

Исследование проводилось на борту научно-исследовательского судна Falkor, принадлежащего Schmidt Ocean Institute. В ходе экспедиции ученые собрали и проанализировали более тысячи проб воды.

В результате были выявлены биологические следы 226 видов. Среди них — крупные морские животные, такие как клюворыл и карликовый кашалот, а также ряд видов, которые ранее вовсе не фиксировались в водах Западной Австралии.

В частности, были обнаружены такие редкие существа, как полярная акула, безглазая рыба и тонкотелая хищная глубоководная рыба. Ученые не исключают, что некоторые образцы могут оказаться совершенно новыми видами для науки.

Мужчина лежит рядом с окаменелыми останками большого морского дракона.

«Мы все еще очень мало знаем о биоразнообразии океанского дна. Мы только начинаем осознавать его истинные масштабы», — сказала доктор Джорджия Нестер.

Интересно, что впервые гигантский кальмар был снят на камеру в живом виде только в 2004 году. С тех пор его удавалось запечатлеть в естественной среде обитания лишь несколько раз. Ранее в основном встречались экземпляры, выброшенные на берег или погибшие.

Ученые напомнили еще об одном важном факте. Гигантский кальмар — не самое большое беспозвоночное в мире. Этот титул принадлежит колоссальному кальмару, вес которого может превышать 500 килограммов.

В 2025 году молодая особь этого колоссального кальмара была впервые снята на видео в естественной среде обитания недалеко от Южных Сандвичевых островов. Исследователь из Оклендского технологического университета в Новой Зеландии Кэт Болстад подтвердила эти кадры, назвав их одним из самых захватывающих наблюдений в морской биологии.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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