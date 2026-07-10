Гонка искусственного интеллекта: грозит ли мировой экономике риск в 3 триллиона долларов?

·28·Технологии
Гонка искусственного интеллекта: грозит ли мировой экономике риск в 3 триллиона долларов?

В последние годы в мире технологий происходят резкие сдвиги, в частности, огромные инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта (AI) создают как возможности, так и серьезные риски для мировой экономики. Анализ, проведенный партнером фонда Секуоиа Дэвидом Каном, показывает, что для оправдания расходов технологических гигантов Силикон Валлей на АИ-чипы и центры обработки данных, отрасль должна приносить 3 триллиона долларов дохода. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Эти цифры — не просто предположения, а основаны на рекордной прибыли NVIDIA от продаж GPU (графических процессоров) и затратах на строительство дата-центров. Если в 2023 году этот показатель оценивался примерно в 200 миллиардов долларов, то к 2026 году ожидается, что инфраструктурные расходы достигнут 1,5 триллиона долларов. Это означает, что для возврата вложенных средств доход должен быть вдвое больше.

Разрыв между доходами и расходами

В настоящее время такие лидеры отрасли, как OpenAI и Anthropic, значительно увеличивают свою годовую выручку. Например, OpenAI заявила о достижении годового дохода в 20 миллиардов долларов, а Anthropic нацелилась на отметку в 60 миллиардов долларов. Однако эти цифры кажутся очень маленькими на фоне ожидаемой потребности в 3 триллиона долларов. Технологические гиганты — Google, Meta, Microsoft и Amazon — планируют получить реальную прибыль от этих инвестиций только к 2028 году.

Еще одним фактором, усложняющим ситуацию, является рост цен на устройства памяти и повышенный спрос на сложные чипы. Строительные расходы и энергопотребление также растут с каждым днем, что резко увеличило объем дохода, требуемого на каждый гигаватт мощности.

Риск экономического кризиса

Главный экономист компании по управлению активами Аполло Торстен Слок предупреждает, что если искусственный интеллект не принесет ожидаемых финансовых результатов, это может нанести удар по всей мировой экономике. В настоящее время многие организации переходят от дорогих моделей к более дешевым и открытым (опен веигхт) моделям, в частности, к китайским разработкам. Это негативно сказывается на доходах создателей крупных моделей.

Также технологическая эффективность может привести к неожиданным результатам. Например, OpenAI под руководством Сэма Альтмана сообщила, что новые модели стали на 54% экономичнее при написании кода. Хотя это хорошо для пользователей, для «токеновых фабрик», получающих доход от продажи токенов, это означает финансовые потери. Если объем использования резко не возрастет, компании могут не покрыть свои расходы.

По мнению экспертов, если эти гигантские компании не достигнут своих целей, индекс С&П 500 может резко упасть, что приведет экономику к рецессии. Для развивающихся рынков, таких как Узбекистан, результат этой технологической гонки также важен, поскольку глобальная экономическая нестабильность напрямую влияет на международные инвестиции и технологический импорт.

Искусственный ИнтеллектЭкономикаOpenAIMicrosoftNVIDIA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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