Сочетание Ryzen AI Хало и СтеамОС: мини-ПК нового поколения протестирован в играх

В мире технологий возможности мини-ПК расширяются с каждым днем. В частности, ожидается, что новая платформа Ryzen AI Хало от компании AMD выведет производительность компактных устройств на новый уровень. Недавно известный техноблогер ЭТА ПРИМЭ попытался объединить этот мощный процессор с операционной системой СтеамОС, создав уникальную консоль «Стеам Мачине», и протестировал ее возможности в реальных играх. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Хотя компания Валве теперь разрешила устанавливать СтеамОС на любой персональный компьютер, драйверы пока стабильно работают только для видеокарт Radeon. По этой причине системы на базе чипов AMD остаются наиболее оптимальным выбором для подобных экспериментов. По данным иксбт.ком, Ryzen AI Хало по своим техническим характеристикам значительно превосходит оригинальную консоль Стеам Мачине.

Анализ технического превосходства и производительности

Основу системы составляет 16-ядерный процессор Ryzen AI Max+ 395 на архитектуре Zen 5. Его графическая мощность обеспечивается иГПУ Radeon 8060С на архитектуре РДНА 3.5. Для сравнения, стандартная консоль Стеам Мачине оснащена лишь 6-ядерным процессором Zen 4 и графическим чипом с меньшим количеством потоковых процессоров. Кроме того, в консоли Валве ТДП (тепловыделение) значительно ограничено, что препятствует ее работе на максимальной мощности.

Согласно результатам проведенных тестов, в разрешении Фулл ХД (1080п) Ryzen AI Хало опередил конкурента на 17-24 процента. Однако реальная разница проявилась в играх в формате 4К: здесь новая платформа показала производительность выше на 23-50 процентов. Это доказывает эффективность графического ядра при обработке изображений высокого разрешения.

Вопрос цены и популярности

Хотя Ryzen AI Хало является явным победителем по производительности, его экономический аспект может заставить многих задуматься. В настоящее время мини-ПК на этой платформе стоят как минимум в три раза дороже консоли Стеам Мачине. Цена таких систем в среднем составляет около 1500-1800 долларов, что делает их продуктом не для широких масс, а для энтузиастов высоких технологий.

Подводя итог, можно сказать, что сочетание Ryzen AI Хало и СтеамОС показало способность обеспечить высокий уровень игрового опыта даже в компактном корпусе. В то время как интерес к мини-ПК растет, подобные мощные графические решения в будущем вполне могут заменить традиционные громоздкие игровые компьютеры. Однако на данный момент ценовой фактор остается основным препятствием для массового распространения этой технологии.