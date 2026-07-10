OpenAI представила новое поколение семейства моделей GPT-5.6: знакомьтесь с Sol, Терра и Луна

Компания OpenAI, лидер в области искусственного интеллекта, официально анонсировала свою новейшую и самую мощную разработку — семейство моделей GPT-5.6. Это поколение моделей значительно превосходит предыдущие версии не только по вычислительной мощности, но и по энергоэффективности и экономической выгоде. Этим шагом компания стремится вывести конкуренцию на рынке на новый уровень. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Серия GPT-5.6 представлена в трех вариантах, каждый из которых специализируется на определенных задачах. Sol — самая мощная и основная рабочая модель. Терра предлагает возможности среднего уровня, а Луна — бюджетный и быстрый вариант для оперативных задач. В интервью телеканалу КНБК глава OpenAI Сэм Альтман отметил, что модель Sol на 54 процента эффективнее предыдущих версий при работе с программным кодом.

Кибербезопасность и корпоративные решения

Самым примечательным аспектом новой модели являются ее возможности в сфере кибербезопасности. По словам представителей OpenAI, GPT-5.6 — самая мощная модель безопасности в истории компании, которая показывает высокие результаты при меньших затратах ресурсов. Данная технология помогает специалистам по безопасности в сложных процессах, таких как моделирование угроз, анализ кода и выявление уязвимостей в системе (блуе теаминг).

Также компания представила пользователям новый инструмент под названием ChatGPT Ворк. Эта платформа разработана специально для корпоративных команд и работает на десктопах, в вебе и на мобильных устройствах. С помощью ChatGPT Ворк можно автоматизировать повседневные офисные задачи, такие как подготовка черновиков документов, работа со сложными электронными таблицами и создание презентаций.

Конкуренция и показатели эффективности

Выпуск GPT-5.6 пришелся на пик конкуренции на рынке искусственного интеллекта. Этой новинкой OpenAI стремится нанести серьезный удар по своему главному конкуренту — компании Anthropic. Согласно рейтингу Артификиал Аналйсис Кодинг Агент Индекс, модель Sol превзошла модель Fable, недавно представленную Anthropic, по всем показателям.

В частности, модель Sol набрала 80 баллов в тестах по программированию, показав результат на 2,8 пункта выше, чем Fable 5. Что еще важнее, разработка OpenAI тратит в два раза меньше времени и в три раза меньше средств для достижения этого результата. Это позволяет корпоративным клиентам значительно сократить расходы.

Стоит отметить, что выпуск этой модели вызвал определенные политические дискуссии в США. Ранее администрация Трампа пыталась ограничить ее публичный выпуск из-за опасений использования технологии в злонамеренных целях. Однако OpenAI удалось доказать высокий уровень мер безопасности и вывести модели нового поколения на глобальный рынок.