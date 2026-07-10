Исторический поворот в мире технологий: OpenAI, Anthropic и SpaceX побили рекорды

На мировом технологическом рынке происходят беспрецедентные финансовые изменения. Если в течение последней четверти века отрасль формировали выходы на биржу (IPO) таких гигантов, как Google, Meta и Tesla, то теперь лидеры в области искусственного интеллекта и космических технологий готовятся побить все рекорды. Согласно отчету НКВА-Питчбук Вентуре Монитор, ожидается, что выход на рынок компаний OpenAI, Anthropic и SpaceX превысит общую стоимость всех выходов на биржу в истории венчурного капитала США за последние 25 лет. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Предполагается, что общая рыночная стоимость этих трех компаний превысит 4 триллиона долларов. Для сравнения, компания SpaceX вышла на публичный рынок с оценкой в 1,77 триллиона долларов. На фоне этих цифр IPO компании Uber в 2019 году, которое в свое время наделало много шума, составив 84 миллиарда долларов, сегодня не достигает даже 5 процентов стоимости SpaceX. Это показывает, насколько расширились масштабы современных технологических стартапов.

Гонка искусственного интеллекта и финансовый рост

В настоящее время почти все крупные инвестиции на частном рынке направляются в сферу искусственного интеллекта (AI). Лабораториям, таким как OpenAI и Anthropic, требуются огромные вычислительные мощности и миллиарды долларов для обучения своих моделей. Именно этот фактор поднял уровень их капитализации до астрономических высот. По мнению экспертов, этот рост в сфере искусственного интеллекта кардинально отличается от технологического подъема после 2000-х годов.

Если взглянуть на исторические данные, то с 2000 года на биржу вышли такие компании, как Google (2004), Tesla (2010) и Meta (2012). Также платформы вроде LinkedIn, Slack и WhatsApp были приобретены за суммы, превышающие 20 миллиардов долларов. Однако технологические компании нового поколения долгое время остаются в частном статусе, максимально увеличивая свою стоимость на внутреннем рынке. Например, если бы Google находился в сегодняшних условиях, он бы отложил процесс IPO и вышел бы на рынок с гораздо более высокой оценкой.

Испытание для рыночной инфраструктуры

Выход этих гигантов на биржу означает не только рекордные показатели, но и подвергает серьезному испытанию существующую финансовую инфраструктуру. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в прошлом году оценивала все доходы от IPO в стране всего в 70 миллиардов долларов. Теперь же на рынок выходит одна компания с капитализацией в триллионы долларов.

Стоит отметить, что эти расчеты касаются только американских компаний и не учитывают таких гигантов, как китайская Алибаба. Кроме того, поскольку такие революционные продукты, как iPhone или Android, были созданы внутри уже публичных компаний (Apple, Google), их стоимость не отражается в этой статистике IPO. Тем не менее, успех независимых проектов, таких как OpenAI и SpaceX, свидетельствует о начале новой эры в мире технологий.

Для инвесторов и энтузиастов технологий из Узбекистана эти процессы также имеют важное значение. Подобные сдвиги на глобальном рынке косвенно влияют на местную ИТ-экосистему, приток международных грантов и скорость популяризации технологий искусственного интеллекта. Нет сомнений, что в ближайшие годы действия этой тройки на бирже перекроят карту мировой экономики.