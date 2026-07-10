Исторический поворот в мире технологий: OpenAI, Anthropic и SpaceX побили рекорды

·38·Технологии
Исторический поворот в мире технологий: OpenAI, Anthropic и SpaceX побили рекорды

На мировом технологическом рынке происходят беспрецедентные финансовые изменения. Если в течение последней четверти века отрасль формировали выходы на биржу (IPO) таких гигантов, как Google, Meta и Tesla, то теперь лидеры в области искусственного интеллекта и космических технологий готовятся побить все рекорды. Согласно отчету НКВА-Питчбук Вентуре Монитор, ожидается, что выход на рынок компаний OpenAI, Anthropic и SpaceX превысит общую стоимость всех выходов на биржу в истории венчурного капитала США за последние 25 лет. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Предполагается, что общая рыночная стоимость этих трех компаний превысит 4 триллиона долларов. Для сравнения, компания SpaceX вышла на публичный рынок с оценкой в 1,77 триллиона долларов. На фоне этих цифр IPO компании Uber в 2019 году, которое в свое время наделало много шума, составив 84 миллиарда долларов, сегодня не достигает даже 5 процентов стоимости SpaceX. Это показывает, насколько расширились масштабы современных технологических стартапов.

Гонка искусственного интеллекта и финансовый рост

В настоящее время почти все крупные инвестиции на частном рынке направляются в сферу искусственного интеллекта (AI). Лабораториям, таким как OpenAI и Anthropic, требуются огромные вычислительные мощности и миллиарды долларов для обучения своих моделей. Именно этот фактор поднял уровень их капитализации до астрономических высот. По мнению экспертов, этот рост в сфере искусственного интеллекта кардинально отличается от технологического подъема после 2000-х годов.

Если взглянуть на исторические данные, то с 2000 года на биржу вышли такие компании, как Google (2004), Tesla (2010) и Meta (2012). Также платформы вроде LinkedIn, Slack и WhatsApp были приобретены за суммы, превышающие 20 миллиардов долларов. Однако технологические компании нового поколения долгое время остаются в частном статусе, максимально увеличивая свою стоимость на внутреннем рынке. Например, если бы Google находился в сегодняшних условиях, он бы отложил процесс IPO и вышел бы на рынок с гораздо более высокой оценкой.

Испытание для рыночной инфраструктуры

Выход этих гигантов на биржу означает не только рекордные показатели, но и подвергает серьезному испытанию существующую финансовую инфраструктуру. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в прошлом году оценивала все доходы от IPO в стране всего в 70 миллиардов долларов. Теперь же на рынок выходит одна компания с капитализацией в триллионы долларов.

Стоит отметить, что эти расчеты касаются только американских компаний и не учитывают таких гигантов, как китайская Алибаба. Кроме того, поскольку такие революционные продукты, как iPhone или Android, были созданы внутри уже публичных компаний (Apple, Google), их стоимость не отражается в этой статистике IPO. Тем не менее, успех независимых проектов, таких как OpenAI и SpaceX, свидетельствует о начале новой эры в мире технологий.

Для инвесторов и энтузиастов технологий из Узбекистана эти процессы также имеют важное значение. Подобные сдвиги на глобальном рынке косвенно влияют на местную ИТ-экосистему, приток международных грантов и скорость популяризации технологий искусственного интеллекта. Нет сомнений, что в ближайшие годы действия этой тройки на бирже перекроят карту мировой экономики.

OpenAISpaceXAnthropicIPOТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Илон Маск расширяет сотрудничество с Anthropic: конкуренция и многомиллиардный контрактИлон Маск расширяет сотрудничество с Anthropic: конкуренция и многомиллиардный контрактСегодня, 03:56OpenAI закрывает браузер Atlas: Агенты искусственного интеллекта выходят на новый уровеньOpenAI закрывает браузер Atlas: Агенты искусственного интеллекта выходят на новый уровеньСегодня, 03:56Ростек представила новую линейку беспилотных летательных аппаратов «Сатурн»Ростек представила новую линейку беспилотных летательных аппаратов «Сатурн»Сегодня, 03:52Сочетание Ryzen AI Хало и СтеамОС: мини-ПК нового поколения протестирован в играхСочетание Ryzen AI Хало и СтеамОС: мини-ПК нового поколения протестирован в играхСегодня, 03:27Искусственный интеллект привлек для себя 100 миллионов долларов инвестицийИскусственный интеллект привлек для себя 100 миллионов долларов инвестицийСегодня, 03:27OpenAI представила новое поколение семейства моделей GPT-5.6: знакомьтесь с Sol, Терра и ЛунаOpenAI представила новое поколение семейства моделей GPT-5.6: знакомьтесь с Sol, Терра и ЛунаСегодня, 03:26
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке