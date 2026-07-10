Модели Lada Vesta и Аура обновлены: автоматический климат-контроль и управление со смартфона

Российская компания «АвтоВАЗ» начала продажи обновленных версий одной из своих самых популярных моделей Lada Vesta, а также нового автомобиля представительского класса Lada Аура. В рамках этого обновления автомобили были оснащены современной системой автоматического климат-контроля и телематической системой Lada Коннект Старт. Самое важное, что производитель сохранил рекомендованные розничные цены без изменений, несмотря на внедрение дополнительных функций. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Ранее в сети инсайдеры предполагали, что цены на новые модификации значительно вырастут. Однако, согласно сообщению пресс-службы компании, новые технологии не повлияли на ценовую политику. Ожидается, что это послужит укреплению конкурентоспособности бренда на рынке, особенно в таких регионах, как Узбекистан, где модели Lada традиционно пользуются спросом, и подобные новшества, естественно, привлекут внимание потребителей.

Умный климат-контроль и локализация

Новая система климат-контроля позволяет автоматически поддерживать температуру в салоне на заданном уровне. Система анализирует сигналы от трех специальных датчиков, распределяет воздушные потоки и регулирует температуру. Инженеры откалибровали систему так, что изменение микроклимата происходит для водителя и пассажиров практически незаметно и очень плавно.

Примечательно, что все основные компоненты этой системы поставляются российскими предприятиями. Это стратегический шаг, направленный на снижение зависимости производственной цепочки от внешних факторов и обеспечение стабильности поставок запчастей. В семействе Lada Vesta эта система доступна в комплектациях «Дриве» и «Течно», а в базовых версиях сохранен обычный кондиционер.

Дистанционное управление через смартфон

Телематическая система Lada Коннект Старт теперь включена в список базового оснащения всех модификаций Lada Vesta и Lada Аура. С помощью этой системы водитель может дистанционно отслеживать состояние автомобиля через свой смартфон. Система включает в себя следующие функции:

Проверка запаса топлива и заряда аккумулятора;

Определение текущего местоположения автомобиля;

Контроль температуры двигателя;

Проверка закрытия дверей и багажника;

Дистанционный запуск двигателя.

Что касается цен, то стоимость моделей Lada Vesta с системой климат-контроля начинается от 1 785 000 рублей. Модель Lada Аура в обеих версиях («Премиер» и «Статус») также оснащена этой системой, их цена составляет 2 269 000 и 2 466 000 рублей соответственно.

Эти обновления приближают модели Lada к современным зарубежным аналогам с технологической точки зрения. Появление этих обновленных версий на автомобильном рынке Узбекистана может еще больше усилить конкуренцию между бюджетными автомобилями и автомобилями среднего сегмента.