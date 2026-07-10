На фоне растущей критики технологий искусственного интеллекта и обеспокоенности влиянием дата-центров на окружающую среду, компания Anthropic добавила в свой чат-бот Claude новую функцию, призванную удержать пользователей от отказа от данной технологии. Эта аналитическая панель под названием "Рефлект" позволяет визуализировать взаимодействие пользователя с чат-ботом и отслеживать привычки использования ИИ. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Функция Рефлект внешне напоминает простой набор статистических данных: она показывает, на какие темы велось общение чаще всего, время использования и для каких задач привлекался ИИ. Однако, по данным иксбт.ком, основная цель этого инструмента гораздо глубже: он направлен на формирование в сознании пользователя восприятия Claude как неотъемлемой части повседневного рабочего процесса.

Хотя система не показывает пользователю в точных цифрах, сколько времени было сэкономлено с помощью ИИ, общая картина выполненных задач заставляет человека почувствовать привязанность к этому инструменту. Это, в свою очередь, превращает чат-бот Claude из простого помощника в важную часть повседневной жизни. Для пользователей из Узбекистана подобные аналитические инструменты также могут быть очень полезны при оценке собственной эффективности.

Искусственный интеллект и цифровое благополучие

Интересно, что Anthropic также призывает пользователей к критическому мышлению при использовании ИИ. Панель Рефлект время от времени задает пользователю вопросы вроде: «Какие задачи вы хотите продолжать выполнять самостоятельно, даже если Claude может сделать их быстрее?». Это служит своего рода напоминанием, чтобы пользователь не утратил свои личные навыки.

Программа также предлагает специальные инструменты для предотвращения чрезмерной зависимости (аддикции) от ИИ. Пользователи могут устанавливать «часы тишины», когда они не общаются с чат-ботом, или настраивать напоминания о необходимости сделать перерыв. Такой подход является частью тенденции среди технологических компаний уделять внимание психическому здоровью пользователей.

Стратегия формирования мнения пользователя через аналитические данные не нова. Например, в 2012 году компания Google запустила сервис Gmail Метер. Тогда графики трафика электронной почты и объемов данных также служили для того, чтобы показать пользователям, насколько важное место Gmail занимает в их цифровой жизни.

Стратегия удержания пользователей в системе

Функция Claude Рефлект не ограничивается лишь предоставлением информации, она также обучает пользователей более эффективному использованию ИИ. Например, система может порекомендовать использовать функцию «Проджектс» внутри Claude, чтобы не объяснять один и тот же контекст снова и снова. Для Anthropic это важный инструмент для удержания пользователей в своей экосистеме и предотвращения их перехода на платформы конкурентов.

Подводя итог, можно сказать, что с помощью новой функции Anthropic представляет ИИ не просто как технологию, а как осознанно используемого личного партнера, облегчающего жизнь человека. Ожидается, что это поможет смягчить существующие в обществе страхи и сопротивление по отношению к искусственному интеллекту.