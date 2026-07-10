В мире технологий произошло неожиданное событие: стартап Лйзр полностью доверил управление своим очередным инвестиционным раундом агенту на базе искусственного интеллекта. В результате компания смогла привлечь 100 миллионов долларов без участия человека. Это событие свидетельствует о начале новой эры на рынке венчурного капитала. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Стартап Лйзр, основанный в штате Нью-Джерси, занимается разработкой специализированных агентов ИИ для предприятий. Как сообщает издание Bloomberg, компания использовала свою систему под названием "СиваКлав" для проведения инвестиционного раунда Сериес Б. Система не только выполняла технические задачи, но и сыграла ключевую роль в общении с инвесторами.

Общение с инвесторами и аналитика

Система СиваКлав ответила на вопросы более 130 потенциальных инвесторов, подготовила проекты инвестиционных меморандумов и даже анализировала, на какие слайды во время презентации спонсоры обращали больше всего внимания. Этот процесс стал своеобразным «мастер-классом», на практике доказывающим эффективность продукта стартапа.

Самое интересное заключается в том, что в этом процессе практически отпала необходимость в традиционных встречах. Обычно основателям стартапов требовалось проводить десятки личных встреч на улице Санд Хилл Роад в Кремниевой долине и общаться с инвесторами за чашкой кофе. В случае с Лйзр основатели, не покидая своих рабочих мест, получили предложения от инвесторов с Ближнего Востока и из Кремниевой долины на общую сумму 400 миллионов долларов.

Новая тенденция на рынке

По итогам этой успешной кампании Лйзр привлекла 100 миллионов долларов инвестиций, увеличив свою рыночную стоимость почти до 500 миллионов долларов. По мнению экспертов, это результат огромного интереса к сфере ИИ и притока капитала. В настоящее время инвесторы готовы вести переговоры даже с роботами, чтобы получить доступ к перспективным технологиям.

Этот опыт также очень важен для технологического рынка Узбекистана. Местные стартапы могут увидеть, как с помощью ИИ можно сократить географическую дистанцию при привлечении средств на глобальном рынке. Опыт Лйзр показывает, что если продукт действительно работает, то снижение человеческого фактора при его продаже и развитии может принести только пользу.

В заключение можно сказать, что Лйзр и её агент СиваКлав не только заработали деньги, но и показали, как будут выглядеть бизнес-переговоры в будущем. Теперь для успешного раунда могут быть достаточно не сотни перелетов и встреч, а правильно настроенные алгоритмы.