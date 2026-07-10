Акции SpaceX неожиданно подешевели после включения в индекс Насдак-100

·4·Технологии
Акции SpaceX неожиданно подешевели после включения в индекс Насдак-100

Акции компании SpaceX под руководством Илона Маска столкнулись с неожиданным падением после включения в престижный индекс Насдак-100. По состоянию на 7 июля ценные бумаги компании опустились ниже цены размещения за одни сутки. Это стало неприятным сюрпризом для многих инвесторов, так как включение в индекс обычно должно было спровоцировать рост стоимости акций. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

В ходе торгов бумаги SpaceX подешевели до 145 долларов, что значительно ниже первоначального показателя в 150 долларов. Хотя позже цены немного стабилизировались в районе 148 долларов, за последние пять дней компания потеряла 13% своей рыночной стоимости. По сравнению с июньским пиком падение составляет 35%.

Опасения инвесторов и финансовые показатели

По мнению аналитиков, на стоимость акций влияет чрезмерно высокая оценка компании (около 2 триллионов долларов). Согласно данным иксбт.ком, хотя SpaceX завершила прошлый год с выручкой в 18,5 миллиарда долларов, чистый убыток достиг 5 миллиардов долларов. Также слияние с другим проектом Маска — xAI — вызывает беспокойство у инвесторов из-за необходимости дополнительных инвестиций.

Общая ситуация на рынке США также негативно повлияла на позиции SpaceX. Рост цен на энергоресурсы на фоне новых ограничений в отношении иранской нефти вызвал нестабильность на биржах. В таких условиях акции высокотехнологичных компаний первыми оказываются под давлением.

Конкуренция и перспективы на будущее

В то время как акции SpaceX падают, ее главный конкурент — компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, объявила о привлечении 10 миллиардов долларов внешних инвестиций. В настоящее время обе компании активно участвуют в разработке космических систем для лунных миссий NASA.

Тем не менее, крупные финансовые институты с уверенностью смотрят в будущее SpaceX. В частности, аналитики Morgan Stanley установили целевую цену в 300 долларов за акцию компании и рекомендуют их к покупке. Deutsche Bank, учитывая интеграцию космической инфраструктуры с системами AI, оценил стоимость акций на уровне 255 долларов.

Для любителей технологий и инвесторов из Узбекистана эти изменения показывают, насколько волатильным является глобальный аэрокосмический рынок. Падение акций таких гигантов, как SpaceX, может свидетельствовать о новых возможностях или трансформации рынка в долгосрочной перспективе.

SpaceXИлон МаскNasdaqАкцииТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Cash App оштрафовали на 45 миллионов долларов за недостаточную защиту пользователейCash App оштрафовали на 45 миллионов долларов за недостаточную защиту пользователейСегодня, 02:28Anthropic представила новую функцию Рефлект для пользователей ClaudeAnthropic представила новую функцию Рефлект для пользователей ClaudeСегодня, 02:24Meta начнет производство чипов для AI нового поколения в сентябреMeta начнет производство чипов для AI нового поколения в сентябреСегодня, 01:59Meta ввела новые ограничения против скрытой съемки на умных очкахMeta ввела новые ограничения против скрытой съемки на умных очкахСегодня, 01:58Теряет ли NVIDIA лидерство: на рынке AI появился новый фаворитТеряет ли NVIDIA лидерство: на рынке AI появился новый фаворитСегодня, 01:57Парижский стартап Градиум привлек 100 миллионов долларов инвестиций при поддержке NVIDIAПарижский стартап Градиум привлек 100 миллионов долларов инвестиций при поддержке NVIDIAСегодня, 01:28
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке