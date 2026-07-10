Акции SpaceX неожиданно подешевели после включения в индекс Насдак-100

Акции компании SpaceX под руководством Илона Маска столкнулись с неожиданным падением после включения в престижный индекс Насдак-100. По состоянию на 7 июля ценные бумаги компании опустились ниже цены размещения за одни сутки. Это стало неприятным сюрпризом для многих инвесторов, так как включение в индекс обычно должно было спровоцировать рост стоимости акций. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

В ходе торгов бумаги SpaceX подешевели до 145 долларов, что значительно ниже первоначального показателя в 150 долларов. Хотя позже цены немного стабилизировались в районе 148 долларов, за последние пять дней компания потеряла 13% своей рыночной стоимости. По сравнению с июньским пиком падение составляет 35%.

Опасения инвесторов и финансовые показатели

По мнению аналитиков, на стоимость акций влияет чрезмерно высокая оценка компании (около 2 триллионов долларов). Согласно данным иксбт.ком, хотя SpaceX завершила прошлый год с выручкой в 18,5 миллиарда долларов, чистый убыток достиг 5 миллиардов долларов. Также слияние с другим проектом Маска — xAI — вызывает беспокойство у инвесторов из-за необходимости дополнительных инвестиций.

Общая ситуация на рынке США также негативно повлияла на позиции SpaceX. Рост цен на энергоресурсы на фоне новых ограничений в отношении иранской нефти вызвал нестабильность на биржах. В таких условиях акции высокотехнологичных компаний первыми оказываются под давлением.

Конкуренция и перспективы на будущее

В то время как акции SpaceX падают, ее главный конкурент — компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, объявила о привлечении 10 миллиардов долларов внешних инвестиций. В настоящее время обе компании активно участвуют в разработке космических систем для лунных миссий NASA.

Тем не менее, крупные финансовые институты с уверенностью смотрят в будущее SpaceX. В частности, аналитики Morgan Stanley установили целевую цену в 300 долларов за акцию компании и рекомендуют их к покупке. Deutsche Bank, учитывая интеграцию космической инфраструктуры с системами AI, оценил стоимость акций на уровне 255 долларов.

Для любителей технологий и инвесторов из Узбекистана эти изменения показывают, насколько волатильным является глобальный аэрокосмический рынок. Падение акций таких гигантов, как SpaceX, может свидетельствовать о новых возможностях или трансформации рынка в долгосрочной перспективе.