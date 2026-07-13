По мере приближения чемпионата мира к решающей стадии усиливаются споры не только вокруг команд, но и вокруг звезд турнира. The Athletic обновил рейтинг лучших футболистов текущего мундиаля, и на первом месте снова оказался Лионель Месси.

Месси — первый, Мбаппе — второй

В обновленном рейтинге нападающий сборной Аргентины Лионель Месси занял первое место.

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе идет на второй строчке. Эти два футболиста остаются в центре внимания на протяжении всего турнира не только благодаря своим голам и результативным передачам, но и влиянию на исход решающих моментов.

Для Месси этот рейтинг в очередной раз доказывает, что, несмотря на возраст, он остается игроком, способным определять судьбу матчей на крупных турнирах.

Беллингем совершил большой рывок

Одно из самых интересных изменений в рейтинге связано с Джудом Беллингемом. Полузащитник сборной Англии поднялся на четыре позиции по сравнению с предыдущим рейтингом и вышел на третье место.

Это означает, что его влияние на ЧМ-2026 продолжает расти. Беллингем выглядит не просто как распасовщик в центре поля, а как футболист, сочетающий в себе голы, прессинг, движение и лидерские качества.

Для Англии это очень важный сигнал: в команде есть Кейн, но ритм игры во многих случаях задает именно Беллингем.

Как выглядит топ-10?

По версии The Athletic, 10 лучших футболистов текущего чемпионата мира выглядят следующим образом:

Место Футболист Сборная 1 Лионель Месси Аргентина 2 Килиан Мбаппе Франция 3 Джуд Беллингем Англия 4 Гарри Кейн Англия 5 Эрлинг Холанд Норвегия 6 Майкл Олисе Франция 7 Усман Дембеле Франция 8 Ашраф Хакими Марокко 9 Винисиус Жуниор Бразилия 10 Эмерик Ляпорт Испания

Примечательно, что в этом списке сразу три футболиста из Франции: Мбаппе, Олисе и Дембеле. Это значит, что французы остаются одними из сильнейших на турнире не только как команда, но и на индивидуальном уровне.

Два игрока из Англии в пятерке лучших

Джуд Беллингем и Гарри Кейн из сборной Англии вошли в топ-4.

Если Кейн выделяется бомбардирскими качествами, опытом и стабильностью в атаке, то Беллингем влияет на динамику всей игры.

Это еще раз показывает, насколько сильный состав у Англии перед полуфиналом. Проще говоря, у «трех львов» сейчас есть не только громкие имена, но и отличная форма.

Холанд в пятерке, но Норвегия покинула турнир

Эрлинг Холанд занял пятое место в рейтинге. Несмотря на то, что сборная Норвегии завершила свое выступление, индивидуальная игра Холанда была оценена высоко.

Эта ситуация напоминает еще одну истину в футболе: иногда, даже если футболист выбывает из турнира, оставленное им впечатление продолжает жить в рейтингах.

Для Холанда ЧМ-2026 может запомниться как турнир, вернувший Норвегию на большую сцену.

Олисе и Дембеле — тайное оружие Франции

Тот факт, что Майкл Олисе и Усман Дембеле вошли в топ-10, показывает, насколько опасна линия атаки сборной Франции.

Мбаппе остается главной звездой, но футболисты вокруг него также проделывают огромную работу на турнире. Креативность Олисе и скорость Дембеле делают Францию сложным испытанием для любого соперника.

То есть план «закрыть Мбаппе — и дело сделано» против Франции не сработает. У них широкая сеть Wi-Fi: угроза исходит отовсюду.

Что означает рейтинг Месси?

Первое место Месси связано не только с ностальгией или репутацией имени. Он остается решающей фигурой в игре Аргентины.

Каждое его действие — это давление на оборону соперника, а каждая передача может превратиться в голевой момент. Несмотря на критику и споры вокруг Аргентины перед полуфиналом, фактор Месси остается одним из главных козырей.

Решающие матчи могут изменить рейтинг

На чемпионате мира самые важные оценки зачастую выставляются в полуфинале и финале. Поэтому, хотя этот рейтинг отражает текущую ситуацию, после решающих игр порядок может измениться.

Если Мбаппе выведет Францию в финал, он станет главным претендентом на первое место. Если Беллингем выведет Англию в решающую стадию, его рейтинг может снова вырасти. А если Месси выйдет в финал с Аргентиной, этот спор станет еще острее.

Теперь главный вопрос: что решит спор о лучшем футболисте ЧМ-2026 — статистика или один момент в финале?