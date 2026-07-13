Месси снова на вершине: большие изменения в рейтинге ЧМ-2026...
По мере приближения чемпионата мира к решающей стадии усиливаются споры не только вокруг команд, но и вокруг звезд турнира. The Athletic обновил рейтинг лучших футболистов текущего мундиаля, и на первом месте снова оказался Лионель Месси.
Месси — первый, Мбаппе — второй
В обновленном рейтинге нападающий сборной Аргентины Лионель Месси занял первое место.
Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе идет на второй строчке. Эти два футболиста остаются в центре внимания на протяжении всего турнира не только благодаря своим голам и результативным передачам, но и влиянию на исход решающих моментов.
Для Месси этот рейтинг в очередной раз доказывает, что, несмотря на возраст, он остается игроком, способным определять судьбу матчей на крупных турнирах.
Беллингем совершил большой рывок
Одно из самых интересных изменений в рейтинге связано с Джудом Беллингемом. Полузащитник сборной Англии поднялся на четыре позиции по сравнению с предыдущим рейтингом и вышел на третье место.
Это означает, что его влияние на ЧМ-2026 продолжает расти. Беллингем выглядит не просто как распасовщик в центре поля, а как футболист, сочетающий в себе голы, прессинг, движение и лидерские качества.
Для Англии это очень важный сигнал: в команде есть Кейн, но ритм игры во многих случаях задает именно Беллингем.
Как выглядит топ-10?
По версии The Athletic, 10 лучших футболистов текущего чемпионата мира выглядят следующим образом:
Место
Футболист
Сборная
1
Лионель Месси
Аргентина
2
Килиан Мбаппе
Франция
3
Джуд Беллингем
Англия
4
Гарри Кейн
Англия
5
Эрлинг Холанд
Норвегия
6
Майкл Олисе
Франция
7
Усман Дембеле
Франция
8
Ашраф Хакими
Марокко
9
Бразилия
10
Эмерик Ляпорт
Испания
Примечательно, что в этом списке сразу три футболиста из Франции: Мбаппе, Олисе и Дембеле. Это значит, что французы остаются одними из сильнейших на турнире не только как команда, но и на индивидуальном уровне.
Два игрока из Англии в пятерке лучших
Джуд Беллингем и Гарри Кейн из сборной Англии вошли в топ-4.
Если Кейн выделяется бомбардирскими качествами, опытом и стабильностью в атаке, то Беллингем влияет на динамику всей игры.
Это еще раз показывает, насколько сильный состав у Англии перед полуфиналом. Проще говоря, у «трех львов» сейчас есть не только громкие имена, но и отличная форма.
Холанд в пятерке, но Норвегия покинула турнир
Эрлинг Холанд занял пятое место в рейтинге. Несмотря на то, что сборная Норвегии завершила свое выступление, индивидуальная игра Холанда была оценена высоко.
Эта ситуация напоминает еще одну истину в футболе: иногда, даже если футболист выбывает из турнира, оставленное им впечатление продолжает жить в рейтингах.
Для Холанда ЧМ-2026 может запомниться как турнир, вернувший Норвегию на большую сцену.
Олисе и Дембеле — тайное оружие Франции
Тот факт, что Майкл Олисе и Усман Дембеле вошли в топ-10, показывает, насколько опасна линия атаки сборной Франции.
Мбаппе остается главной звездой, но футболисты вокруг него также проделывают огромную работу на турнире. Креативность Олисе и скорость Дембеле делают Францию сложным испытанием для любого соперника.
То есть план «закрыть Мбаппе — и дело сделано» против Франции не сработает. У них широкая сеть Wi-Fi: угроза исходит отовсюду.
Что означает рейтинг Месси?
Первое место Месси связано не только с ностальгией или репутацией имени. Он остается решающей фигурой в игре Аргентины.
Каждое его действие — это давление на оборону соперника, а каждая передача может превратиться в голевой момент. Несмотря на критику и споры вокруг Аргентины перед полуфиналом, фактор Месси остается одним из главных козырей.
Решающие матчи могут изменить рейтинг
На чемпионате мира самые важные оценки зачастую выставляются в полуфинале и финале. Поэтому, хотя этот рейтинг отражает текущую ситуацию, после решающих игр порядок может измениться.
Если Мбаппе выведет Францию в финал, он станет главным претендентом на первое место. Если Беллингем выведет Англию в решающую стадию, его рейтинг может снова вырасти. А если Месси выйдет в финал с Аргентиной, этот спор станет еще острее.
Теперь главный вопрос: что решит спор о лучшем футболисте ЧМ-2026 — статистика или один момент в финале?
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