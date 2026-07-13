Открытый конфликт между двумя ведущими фигурами в сфере AI — главой OpenAI Сэмом Альтманом и основателем SpaceX Илоном Маском — вызвал новые дискуссии в технологическом мире. На этот раз в центре спора оказался проект дата-центров, расположенных в космосе. Сэм Альтман назвал идею создания вычислительных мощностей на орбите лишь обещанием, придуманным для привлечения инвесторов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Все началось с того, что Илон Маск обвинил Альтмана в мошенничестве. В ответ глава OpenAI обвинил Маска в продаже инвесторам с массового рынка проекта краткосрочных космических дата-центров. За этими колкостями Альтмана стоит мнение, с которым солидарны многие эксперты отрасли: превращение космических дата-центров в серьезный бизнес в ближайшем будущем маловероятно.

Компания SpaceX пытается оправдать свою оценку в два триллиона долларов планами по запуску флота орбитальных центров, выполняющих задачи AI (искусственного интеллекта) прямо в космосе. По мнению аналитиков, такие мощности могли бы создать беспрецедентные возможности для моделей СпакеКсАИ или запустить сервис орбитального нео-облака. Однако отраслевые эксперты и инженеры относятся к этому крайне осторожно.

Технические барьеры и экономическая неэффективность

По мнению команды Google, работающей над проектом орбитальных вычислений, и других основателей стартапов, проект космических дата-центров не оправдает себя, пока стоимость запусков ракет резко не снизится, а массовое производство высокомощных спутников не будет налажено. Пока что эта технология не может конкурировать с наземными дата-центрами.

Илон Маск предлагает ракету Starship в качестве решения этих проблем. Если SpaceX сможет сделать эту огромную ракету полностью многоразовой, стоимость доставки грузов в космос может снизиться. Однако проект Starship все еще находится на стадии испытаний, и даже после успешных тестов компания в первую очередь сосредоточится на обязательствах перед NASA и расширении сети Starlink.

Стоит также отметить, что на встречах с инвесторами SpaceX признала, что вторая ступень ракеты Starship может не стать полностью многоразовой в ближайшее время. Это делает космические дата-центры экономически невыгодными. Обещание Маска «начать полеты в следующем году» воспринимается специалистами скептически.

В заключение можно сказать, что SpaceX может запустить один спутник, способный обрабатывать данные на высокой скорости в следующем году, но вопрос превращения этого в масштабную систему вряд ли будет решен до 2030-х годов. Критика Сэма Альтмана и других экспертов основана именно на этих реалистичных временных рамках.