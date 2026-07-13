Слимбук представила новые рабочие станции Нексус для искусственного интеллекта

Испанская компания Слимбук анонсировала новую линейку высокопроизводительных рабочих станций Нексус. Эти компьютеры специально разработаны для разработчиков моделей искусственного интеллекта (AI) и специалистов, занимающихся ресурсоемкими вычислениями. Новая серия включает две основные модели: Нексус Ryzen AI и более мощную Нексус Треадриппер AI. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Базовая версия Нексус Ryzen AI оснащена процессором AMD Ryzen 9 и поддерживает до 128 GB оперативной памяти ДДР5 и ССД-накопитель PCIe Ген5 NVMe объемом до 4 TB. По данным иксбт.ком, наиболее примечательной особенностью этой модели является возможность установки двух профессиональных видеокарт NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell. Стартовая цена этой станции установлена на уровне 1995 евро.

Флагманская модель: Нексус Треадриппер AI

Модель Нексус Треадриппер AI, занимающая верхнюю ступень линейки, предназначена для таких сложных задач, как обучение больших языковых моделей (LLM) и локальный запуск искусственного интеллекта. Она может быть оснащена процессором AMD Ryzen Threadripper PRO 9995ВКс и впечатляющим объемом оперативной памяти 512 GB ДДР5. Для поддержания такой мощности установлен блок питания на 2500 В с сертификатом 80 Plus Платинум.

Обе рабочие станции представлены в прочных корпусах из алюминиевого сплава. В плане системы охлаждения разработчики также оставили широкий выбор: пользователи могут выбрать традиционное воздушное охлаждение или систему жидкостного охлаждения формата «все в одном» (АИО) с тремя вентиляторами. Это обеспечивает защиту системы от перегрева.

На рынке Узбекистана такое профессиональное оборудование обычно поставляется под заказ. В то время как технологии искусственного интеллекта стремительно развиваются, подобные станции, естественно, вызывают большой интерес у местных разработчиков и исследовательских центров. Особенно использование графических чипов на архитектуре NVIDIA Blackwell выводит скорость вычислений на новый уровень.

Стартовая цена модели Нексус Треадриппер AI начинается от 3880 евро. С помощью этих устройств компания Слимбук продвигает не только аппаратное обеспечение, но и программную свободу, поскольку они идеально совместимы с операционными системами с открытым исходным кодом.