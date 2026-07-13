Слимбук представила новые рабочие станции Нексус для искусственного интеллекта

·2·Технологии
Слимбук представила новые рабочие станции Нексус для искусственного интеллекта

Испанская компания Слимбук анонсировала новую линейку высокопроизводительных рабочих станций Нексус. Эти компьютеры специально разработаны для разработчиков моделей искусственного интеллекта (AI) и специалистов, занимающихся ресурсоемкими вычислениями. Новая серия включает две основные модели: Нексус Ryzen AI и более мощную Нексус Треадриппер AI. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Базовая версия Нексус Ryzen AI оснащена процессором AMD Ryzen 9 и поддерживает до 128 GB оперативной памяти ДДР5 и ССД-накопитель PCIe Ген5 NVMe объемом до 4 TB. По данным иксбт.ком, наиболее примечательной особенностью этой модели является возможность установки двух профессиональных видеокарт NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell. Стартовая цена этой станции установлена на уровне 1995 евро.

Флагманская модель: Нексус Треадриппер AI

Модель Нексус Треадриппер AI, занимающая верхнюю ступень линейки, предназначена для таких сложных задач, как обучение больших языковых моделей (LLM) и локальный запуск искусственного интеллекта. Она может быть оснащена процессором AMD Ryzen Threadripper PRO 9995ВКс и впечатляющим объемом оперативной памяти 512 GB ДДР5. Для поддержания такой мощности установлен блок питания на 2500 В с сертификатом 80 Plus Платинум.

Обе рабочие станции представлены в прочных корпусах из алюминиевого сплава. В плане системы охлаждения разработчики также оставили широкий выбор: пользователи могут выбрать традиционное воздушное охлаждение или систему жидкостного охлаждения формата «все в одном» (АИО) с тремя вентиляторами. Это обеспечивает защиту системы от перегрева.

На рынке Узбекистана такое профессиональное оборудование обычно поставляется под заказ. В то время как технологии искусственного интеллекта стремительно развиваются, подобные станции, естественно, вызывают большой интерес у местных разработчиков и исследовательских центров. Особенно использование графических чипов на архитектуре NVIDIA Blackwell выводит скорость вычислений на новый уровень.

Стартовая цена модели Нексус Треадриппер AI начинается от 3880 евро. С помощью этих устройств компания Слимбук продвигает не только аппаратное обеспечение, но и программную свободу, поскольку они идеально совместимы с операционными системами с открытым исходным кодом.

SlimbookNVIDIABlackwellИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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