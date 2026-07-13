Генерал Фусион стала первой компанией в сфере термоядерной энергетики, вышедшей на биржу

Канадская компания Генерал Фусион завершила сделку по слиянию со специализированной компанией по целевым поглощениям (СПАК) Спринг Валлей Аккуиситион Корп. ИИИ. Благодаря этому шагу она стала первой в мире публичной компанией, занимающейся технологиями управляемого термоядерного синтеза. Теперь акции компании будут торговаться на бирже Nasdaq под тикером ГФУЗ. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Термоядерный синтез — это процесс, происходящий внутри Солнца, при котором в результате слияния легких атомных ядер выделяется огромное количество энергии. Генерал Фусион стремится контролировать этот процесс в земных условиях и получать электроэнергию в промышленных масштабах. Общая стоимость сделки оценивается примерно в 1 миллиард долларов, что свидетельствует о высоком интересе инвесторов к данной отрасли.

Технологический подход и уникальность

Генерал Фусион работает уже 24 года и развивает уникальную технологию, отличающуюся от традиционных методов магнитного удержания плазмы. В системе компании энергия реакции должна извлекаться за счет механического сжатия плазмы. По данным иксбт.ком, этот подход выделяется на фоне других крупных проектов и ожидается, что он будет более коммерчески эффективным.

До настоящего времени ни одной организации в мире не удалось создать коммерчески выгодную термоядерную электростанцию. Для Генерал Фусион выход на биржу — это не только престиж, но и прямой доступ к рынку капитала, необходимого для продолжения сложных научных исследований. Это имеет решающее значение для перехода технологии из лабораторных условий на уровень реального производства.

Трудности и планы на будущее

Процесс выхода на биржу был для компании непростым. Несколько месяцев назад Генерал Фусион была вынуждена сократить штат сотрудников, а руководство открыто признавало необходимость поиска новых источников финансирования для продолжения разработки технологии. Механизм СПАК позволил компании привлечь средства быстрее, минуя сложный и длительный процесс традиционного IPO.

Компания уже начала международное сотрудничество. В июне было объявлено о партнерстве с итальянской энергетической инфраструктурной компанией Ренексиа. Стороны изучают возможности внедрения систем Генерал Фусион в Италии для коммерческих целей. Однако эксперты отмечают, что для практического применения технологии еще предстоит преодолеть ряд технических препятствий.

В целом, появление акций Генерал Фусион в листинге Nasdaq свидетельствует о начале новой эры в энергетике. Если компания достигнет своей цели, человечество может получить источник бесконечной и экологически чистой энергии. Пока же этот шаг является важным стратегическим этапом на пути превращения масштабного научного эксперимента в реальный бизнес-проект.