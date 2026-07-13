Генерал Фусион стала первой компанией в сфере термоядерной энергетики, вышедшей на биржу

·23·Технологии
Генерал Фусион стала первой компанией в сфере термоядерной энергетики, вышедшей на биржу

Канадская компания Генерал Фусион завершила сделку по слиянию со специализированной компанией по целевым поглощениям (СПАК) Спринг Валлей Аккуиситион Корп. ИИИ. Благодаря этому шагу она стала первой в мире публичной компанией, занимающейся технологиями управляемого термоядерного синтеза. Теперь акции компании будут торговаться на бирже Nasdaq под тикером ГФУЗ. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Термоядерный синтез — это процесс, происходящий внутри Солнца, при котором в результате слияния легких атомных ядер выделяется огромное количество энергии. Генерал Фусион стремится контролировать этот процесс в земных условиях и получать электроэнергию в промышленных масштабах. Общая стоимость сделки оценивается примерно в 1 миллиард долларов, что свидетельствует о высоком интересе инвесторов к данной отрасли.

Технологический подход и уникальность

Генерал Фусион работает уже 24 года и развивает уникальную технологию, отличающуюся от традиционных методов магнитного удержания плазмы. В системе компании энергия реакции должна извлекаться за счет механического сжатия плазмы. По данным иксбт.ком, этот подход выделяется на фоне других крупных проектов и ожидается, что он будет более коммерчески эффективным.

До настоящего времени ни одной организации в мире не удалось создать коммерчески выгодную термоядерную электростанцию. Для Генерал Фусион выход на биржу — это не только престиж, но и прямой доступ к рынку капитала, необходимого для продолжения сложных научных исследований. Это имеет решающее значение для перехода технологии из лабораторных условий на уровень реального производства.

Трудности и планы на будущее

Процесс выхода на биржу был для компании непростым. Несколько месяцев назад Генерал Фусион была вынуждена сократить штат сотрудников, а руководство открыто признавало необходимость поиска новых источников финансирования для продолжения разработки технологии. Механизм СПАК позволил компании привлечь средства быстрее, минуя сложный и длительный процесс традиционного IPO.

Компания уже начала международное сотрудничество. В июне было объявлено о партнерстве с итальянской энергетической инфраструктурной компанией Ренексиа. Стороны изучают возможности внедрения систем Генерал Фусион в Италии для коммерческих целей. Однако эксперты отмечают, что для практического применения технологии еще предстоит преодолеть ряд технических препятствий.

В целом, появление акций Генерал Фусион в листинге Nasdaq свидетельствует о начале новой эры в энергетике. Если компания достигнет своей цели, человечество может получить источник бесконечной и экологически чистой энергии. Пока же этот шаг является важным стратегическим этапом на пути превращения масштабного научного эксперимента в реальный бизнес-проект.

General FusionТермоядерный СинтезNasdaqЭнергетикаТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

SpaceX к новым вершинам: получен допуск к следующему полету StarshipSpaceX к новым вершинам: получен допуск к следующему полету StarshipСегодня, 00:29Рекорд в истории Sony PlayStation: энтузиаст увеличил оперативную память консоли в 8 разРекорд в истории Sony PlayStation: энтузиаст увеличил оперативную память консоли в 8 разВчера, 23:54Судебный процесс между Apple и OpenAI: Серьезные обвинения в краже конфиденциальных данныхСудебный процесс между Apple и OpenAI: Серьезные обвинения в краже конфиденциальных данныхВчера, 23:22Слимбук представила новые рабочие станции Нексус для искусственного интеллектаСлимбук представила новые рабочие станции Нексус для искусственного интеллектаВчера, 22:5712 штатов США выступили против сделки Парамунт и Варнер Брос. на сумму 110 миллиардов долларов12 штатов США выступили против сделки Парамунт и Варнер Брос. на сумму 110 миллиардов долларовВчера, 22:56Генерал Фусион дебютировала на бирже: начинается эра термоядерной энергетикиГенерал Фусион дебютировала на бирже: начинается эра термоядерной энергетикиВчера, 22:25
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли