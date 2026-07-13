Генерал Фусион дебютировала на бирже: начинается эра термоядерной энергетики

·24·Технологии
Генерал Фусион дебютировала на бирже: начинается эра термоядерной энергетики

В энергетическом мире произошло историческое событие: компания Генерал Фусион начала торги на бирже Nasdaq под тикером ГФУЗ. Таким образом, она стала первой термоядерной энергетической компанией, вышедшей на открытый рынок. Этот шаг является важной вехой не только для компании, но и для всего мира на пути к созданию экологически чистого и неисчерпаемого источника энергии. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

С началом торгов инвесторы проявили большой интерес к новой технологии. В понедельник цена акций стартовала с 12,85 доллара и за короткое время выросла на 40 процентов. Генерал Фусион удалось на несколько месяцев опередить своего главного конкурента — компанию ТАЭ Течнологиес, поддерживаемую Дональдом Трампом, в вопросе выхода на биржу.

Финансовые трудности и новые возможности

Данный дебют состоялся в результате слияния (СПАК-сделка) со Спринг Валлей Аккуиситион Корп. ИИИ. Хотя изначально компания планировала привлечь до 230 миллионов долларов, ожидается, что итоговая сумма будет меньше из-за случаев обратного выкупа акций, характерных для процессов де-СПАК. По расчетам издания Глобе анд Маил, после всех выплат в распоряжении компании может остаться менее 30 миллионов долларов.

Однако Генерал Фусион параллельно удалось привлечь еще 108 миллионов долларов от частных инвесторов. В настоящее время денежный резерв компании составляет около 150 миллионов долларов. Эти средства крайне важны для компании, так как в прошлом году Генерал Фусион пережила серьезный финансовый кризис и была вынуждена сократить 25 процентов персонала.

Технологический подход: намагниченный термоядерный синтез

Основанная в 2002 году, компания Генерал Фусион пришла в отрасль с уникальным подходом. Компания использует технологию «намагниченного термоядерного синтеза» (магнетизед target фусион). При этом с помощью электромагнитных полей внутри камеры, покрытой жидким литием, создаются перегретые частицы — намагниченная плазма.

Уникальность процесса заключается в том, что кольцо специальных поршней сжимает жидкий литий вокруг топлива. В результате атомы сливаются, и высвобождается огромное количество энергии. Если ранее компания заявляла, что использует пар для приведения поршней в движение, то теперь сообщила о применении современных «синхронизированных механических приводов».

Термоядерная энергетика — это повторение процесса, происходящего в центре Солнца, в земных условиях. Если Генерал Фусион сможет коммерциализировать свою технологию, это станет революционным поворотом в борьбе с глобальным изменением климата и обеспечении энергетической независимости. Пока инвесторы делают большие ставки на это «зеленое» будущее.

General FusionNasdaqТермоядерный синтезЭнергетикаТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Слимбук представила новые рабочие станции Нексус для искусственного интеллектаСлимбук представила новые рабочие станции Нексус для искусственного интеллектаСегодня, 22:5712 штатов США выступили против сделки Парамунт и Варнер Брос. на сумму 110 миллиардов долларов12 штатов США выступили против сделки Парамунт и Варнер Брос. на сумму 110 миллиардов долларовСегодня, 22:56Конфликт между Сэмом Альтманом и Илоном Маском: реальны ли космические дата-центры?Конфликт между Сэмом Альтманом и Илоном Маском: реальны ли космические дата-центры?Сегодня, 22:21Индия приближается к первому пилотируемому полету: системы Гаганяан успешно прошли испытанияИндия приближается к первому пилотируемому полету: системы Гаганяан успешно прошли испытанияСегодня, 22:20Huawei Пура 90с Pro выходит на мировой рынок: компания представила новый дизайнHuawei Пура 90с Pro выходит на мировой рынок: компания представила новый дизайнСегодня, 21:54Искусственный интеллект и свобода: Георге Хотз защищает право на совершение преступлений с помощью AIИскусственный интеллект и свобода: Георге Хотз защищает право на совершение преступлений с помощью AIСегодня, 21:54
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли