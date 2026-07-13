Генерал Фусион дебютировала на бирже: начинается эра термоядерной энергетики

В энергетическом мире произошло историческое событие: компания Генерал Фусион начала торги на бирже Nasdaq под тикером ГФУЗ. Таким образом, она стала первой термоядерной энергетической компанией, вышедшей на открытый рынок. Этот шаг является важной вехой не только для компании, но и для всего мира на пути к созданию экологически чистого и неисчерпаемого источника энергии. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

С началом торгов инвесторы проявили большой интерес к новой технологии. В понедельник цена акций стартовала с 12,85 доллара и за короткое время выросла на 40 процентов. Генерал Фусион удалось на несколько месяцев опередить своего главного конкурента — компанию ТАЭ Течнологиес, поддерживаемую Дональдом Трампом, в вопросе выхода на биржу.

Финансовые трудности и новые возможности

Данный дебют состоялся в результате слияния (СПАК-сделка) со Спринг Валлей Аккуиситион Корп. ИИИ. Хотя изначально компания планировала привлечь до 230 миллионов долларов, ожидается, что итоговая сумма будет меньше из-за случаев обратного выкупа акций, характерных для процессов де-СПАК. По расчетам издания Глобе анд Маил, после всех выплат в распоряжении компании может остаться менее 30 миллионов долларов.

Однако Генерал Фусион параллельно удалось привлечь еще 108 миллионов долларов от частных инвесторов. В настоящее время денежный резерв компании составляет около 150 миллионов долларов. Эти средства крайне важны для компании, так как в прошлом году Генерал Фусион пережила серьезный финансовый кризис и была вынуждена сократить 25 процентов персонала.

Технологический подход: намагниченный термоядерный синтез

Основанная в 2002 году, компания Генерал Фусион пришла в отрасль с уникальным подходом. Компания использует технологию «намагниченного термоядерного синтеза» (магнетизед target фусион). При этом с помощью электромагнитных полей внутри камеры, покрытой жидким литием, создаются перегретые частицы — намагниченная плазма.

Уникальность процесса заключается в том, что кольцо специальных поршней сжимает жидкий литий вокруг топлива. В результате атомы сливаются, и высвобождается огромное количество энергии. Если ранее компания заявляла, что использует пар для приведения поршней в движение, то теперь сообщила о применении современных «синхронизированных механических приводов».

Термоядерная энергетика — это повторение процесса, происходящего в центре Солнца, в земных условиях. Если Генерал Фусион сможет коммерциализировать свою технологию, это станет революционным поворотом в борьбе с глобальным изменением климата и обеспечении энергетической независимости. Пока инвесторы делают большие ставки на это «зеленое» будущее.