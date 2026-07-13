Индия приближается к первому пилотируемому полету: системы Гаганяан успешно прошли испытания

·13·Технологии
Индия приближается к первому пилотируемому полету: системы Гаганяан успешно прошли испытания

Индийская организация космических исследований (ISRO) завершила решающие испытания в рамках программы Гаганяан — первого в истории страны пилотируемого космического проекта. Эти тесты включали три ключевых механизма, обеспечивающих безопасность спускаемого аппарата при возвращении на Землю. Этот успех стал одним из важнейших шагов Индии на пути к достижению цели по самостоятельной отправке своих астронавтов в космос. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Первый этап испытаний был направлен на проверку системы, обеспечивающей правильное положение спускаемого аппарата на поверхности воды после приводнения в океане. Этот механизм, называемый Крев Модуле Упригхтинг Сйстем (КМУС), основан на баллонах, наполненных сжатым холодным газом. Он гарантирует, что капсула, вернувшаяся из космоса, не перевернется и останется в безопасном для астронавтов положении до прибытия спасательной группы.

Специалисты ISRO провели полную проверку работы баллонов высокого давления, управляющих клапанов и надувных элементов. Согласно данным иксбт.ком, в ходе испытаний газовые баллоны успешно раскрылись и наполнили плавучие элементы до необходимого уровня. Это на практике доказало способность капсулы сохранять стабильное равновесие на поверхности воды.

Системы разделения модулей и защиты

Второе важное испытание было посвящено механизму разделения спускаемого аппарата и служебного модуля. Служебный модуль обеспечивает корабль энергией и тягой, однако перед входом в атмосферу Земли он должен быть безопасно отделен от жилого отсека. Специалисты проверили работу узлов крепления КСУ-1 и КСУ-2, подтвердив, что процесс разделения происходит в заданной последовательности и без повреждения корпуса.

На третьем этапе была протестирована система Apex Ковер — верхняя защитная крышка спускаемого аппарата. Эта крышка защищает парашютную систему от внешних воздействий во время полета. После входа в атмосферу своевременное и точное отделение этой крышки жизненно важно для раскрытия тормозных парашютов. Результаты испытаний подтвердили безупречную работу и этого механизма.

Программа Гаганяан для Индии — это не только технологическое достижение, но и символ национальной гордости. Если проект будет успешно завершен, Индия станет четвертой страной после США, России и Китая, самостоятельно отправившей человека в космос. В настоящее время специалисты ISRO анализируют все полученные данные и продолжают подготовку к финальному полету.

Эти испытания еще раз показали, что безопасное возвращение из космоса — гораздо более сложный процесс, чем сам полет. Приводнение капсулы, разделение модулей и срабатывание парашютов — каждый из этих процессов требует точности, измеряемой секундами. Успешно пройдя эти этапы, индийские инженеры вывели надежность проекта на новый уровень.

ИндияISROGaganyaanКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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