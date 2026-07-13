Genesis представил обновленный еГВ70: новые возможности роскошного кроссовера

·13·Авто
Genesis представил обновленный еГВ70: новые возможности роскошного кроссовера

Южнокорейский бренд Genesis представил обновленную версию своего популярного люксового кроссовера Электрифиед ГВ70. Этот электромобиль претендует на установление новых стандартов в сегменте бизнес-класса не только благодаря своему внешнему виду, но и техническим характеристикам. Автопроизводитель кардинально усовершенствовал модель на основе отзывов клиентов и совместных исследований инженерных центров в Южной Корее и Германии. Об этом сообщает Autocar.ко.ук .

Обновленный Genesis Электрифиед ГВ70 выделяется своей уникальной решеткой радиатора «Г-Матрикс» со скрытым портом для зарядки. Теперь этот порт оснащен системой подогрева, что создает дополнительный комфорт для водителей в холодном климате, в частности, в зимних погодных условиях. Светодиодные фары с новой технологией Микро Ленс Аррай (МЛА) значительно улучшили качество освещения дороги.

Технологические инновации и комфорт интерьера

Изменения в салоне автомобиля еще более значительны. На передней панели установлен огромный 27-дюймовый панорамный дисплей, объединяющий приборную панель и мультимедийную систему. Инженеры Genesis уделили особое внимание использованию мягких покрытий и экологически чистых материалов в интерьере. Например, нити для отделки изготовлены из переработанных пластиковых бутылок и рыболовных сетей.

Технические характеристики электромобиля также были улучшены. По циклу ВЛТП автомобиль способен проехать до 480 километров (298 миль) на одном заряде. Для повышения аэродинамической эффективности внедрены новые 19- и 20-дюймовые колесные диски, а также автоматические заслонки, регулирующие воздушный поток. Это не только увеличивает запас хода, но и снижает уровень шума в салоне при движении на высокой скорости.

Модель Genesis еГВ70 предлагается в трех комплектациях. Каждая версия отличается богатым оснащением. По словам представителей компании, этот кроссовер является идеальным выбором как для корпоративных клиентов, так и для семейных водителей, ценящих роскошь. Динамические характеристики и управляемость автомобиля были настроены на испытательных полигонах в Германии в соответствии с требованиями европейских дорог.

В то время как рынок электромобилей стремительно развивается, Genesis предлагает достойную альтернативу своим традиционным конкурентам — немецким и японским брендам. Ожидается, что Электрифиед ГВ70 привлечет внимание многих предпринимателей не только своей экономичностью, но и низкими эксплуатационными расходами.

GenesisEGV70ЭлектромобильКроссоверАвтоновости
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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