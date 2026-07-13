Судебный процесс между Apple и OpenAI: Серьезные обвинения в краже конфиденциальных данных

Правовой конфликт между двумя гигантами технологического мира — Apple и OpenAI — перешел на новый уровень. Компания Apple подала иск против OpenAI, лидера в области искусственного интеллекта, обвинив её в систематической краже коммерческой тайны. Ожидается, что этот судебный процесс окажет серьезное влияние не только на отношения между двумя компаниями, но и на кадровую политику и защиту интеллектуальной собственности во всей Кремниевой долине. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В 41-страничной жалобе, поданной Apple, подробно описаны скоординированные действия OpenAI по получению конфиденциальной информации от бывших и действующих сотрудников Apple. Среди доказательств, приведенных в иске, особое внимание заслуживает переписка сотрудников. Например, приводится сообщение одного из сотрудников, который, обнаружив несанкционированный доступ к сетевому хранилищу, написал: «ЛОЛ, я понял, что могу получить доступ к сетевому хранилищу, это так смешно».

Охота за кадрами и экспорт конфиденциальных данных

Согласно иску Apple, OpenAI не только переманивала талантливых инженеров, но и требовала от них приносить с собой конфиденциальные документы и технологические разработки. Подобные случаи демонстрируют, насколько обострилась конкуренция в технологической сфере. Apple намерена не допустить, чтобы её многолетний опыт и проекты, в которые были инвестированы миллиарды долларов, были легко присвоены конкурентами.

Интересно, что Apple долгое время действовала осторожно в гонке искусственного интеллекта. Однако после того, как продукты OpenAI, такие как ChatGPT, изменили рынок, Apple также анонсировала свою систему Apple Intelligence. Этот судебный процесс оценивается как стратегический шаг компании по защите своего технологического превосходства.

Реакция OpenAI и правовые последствия

OpenAI пока ограничилась кратким заявлением по поводу этих обвинений через социальную сеть Кс. Представители компании утверждают, что они не интересуются коммерческими тайнами других компаний. «Мы сосредоточены на создании инновационных технологий, которые расширяют возможности людей по всему миру», — говорится в официальном сообщении.

По мнению экспертов, если Apple сможет доказать свои обвинения, OpenAI может грозить не только крупный штраф, но и лишение права использовать алгоритмы, созданные на основе украденных данных. Это может полностью изменить баланс сил на рынке искусственного интеллекта.

Этот конфликт важен и для пользователей в Узбекистане, поскольку будущая функциональность устройств iPhone и сервисов ChatGPT, которые мы используем в повседневной жизни, может зависеть от подобных правовых решений. Судебный процесс продолжается, и стороны продолжают отстаивать свои позиции.