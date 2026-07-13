Судебный процесс между Apple и OpenAI: Серьезные обвинения в краже конфиденциальных данных

·23·Технологии
Судебный процесс между Apple и OpenAI: Серьезные обвинения в краже конфиденциальных данных

Правовой конфликт между двумя гигантами технологического мира — Apple и OpenAI — перешел на новый уровень. Компания Apple подала иск против OpenAI, лидера в области искусственного интеллекта, обвинив её в систематической краже коммерческой тайны. Ожидается, что этот судебный процесс окажет серьезное влияние не только на отношения между двумя компаниями, но и на кадровую политику и защиту интеллектуальной собственности во всей Кремниевой долине. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В 41-страничной жалобе, поданной Apple, подробно описаны скоординированные действия OpenAI по получению конфиденциальной информации от бывших и действующих сотрудников Apple. Среди доказательств, приведенных в иске, особое внимание заслуживает переписка сотрудников. Например, приводится сообщение одного из сотрудников, который, обнаружив несанкционированный доступ к сетевому хранилищу, написал: «ЛОЛ, я понял, что могу получить доступ к сетевому хранилищу, это так смешно».

Охота за кадрами и экспорт конфиденциальных данных

Согласно иску Apple, OpenAI не только переманивала талантливых инженеров, но и требовала от них приносить с собой конфиденциальные документы и технологические разработки. Подобные случаи демонстрируют, насколько обострилась конкуренция в технологической сфере. Apple намерена не допустить, чтобы её многолетний опыт и проекты, в которые были инвестированы миллиарды долларов, были легко присвоены конкурентами.

Интересно, что Apple долгое время действовала осторожно в гонке искусственного интеллекта. Однако после того, как продукты OpenAI, такие как ChatGPT, изменили рынок, Apple также анонсировала свою систему Apple Intelligence. Этот судебный процесс оценивается как стратегический шаг компании по защите своего технологического превосходства.

Реакция OpenAI и правовые последствия

OpenAI пока ограничилась кратким заявлением по поводу этих обвинений через социальную сеть Кс. Представители компании утверждают, что они не интересуются коммерческими тайнами других компаний. «Мы сосредоточены на создании инновационных технологий, которые расширяют возможности людей по всему миру», — говорится в официальном сообщении.

По мнению экспертов, если Apple сможет доказать свои обвинения, OpenAI может грозить не только крупный штраф, но и лишение права использовать алгоритмы, созданные на основе украденных данных. Это может полностью изменить баланс сил на рынке искусственного интеллекта.

Этот конфликт важен и для пользователей в Узбекистане, поскольку будущая функциональность устройств iPhone и сервисов ChatGPT, которые мы используем в повседневной жизни, может зависеть от подобных правовых решений. Судебный процесс продолжается, и стороны продолжают отстаивать свои позиции.

AppleOpenAIСудИскусственный ИнтеллектТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

SpaceX к новым вершинам: получен допуск к следующему полету StarshipSpaceX к новым вершинам: получен допуск к следующему полету StarshipСегодня, 00:29Рекорд в истории Sony PlayStation: энтузиаст увеличил оперативную память консоли в 8 разРекорд в истории Sony PlayStation: энтузиаст увеличил оперативную память консоли в 8 разВчера, 23:54Генерал Фусион стала первой компанией в сфере термоядерной энергетики, вышедшей на биржуГенерал Фусион стала первой компанией в сфере термоядерной энергетики, вышедшей на биржуВчера, 23:20Слимбук представила новые рабочие станции Нексус для искусственного интеллектаСлимбук представила новые рабочие станции Нексус для искусственного интеллектаВчера, 22:5712 штатов США выступили против сделки Парамунт и Варнер Брос. на сумму 110 миллиардов долларов12 штатов США выступили против сделки Парамунт и Варнер Брос. на сумму 110 миллиардов долларовВчера, 22:56Генерал Фусион дебютировала на бирже: начинается эра термоядерной энергетикиГенерал Фусион дебютировала на бирже: начинается эра термоядерной энергетикиВчера, 22:25
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли