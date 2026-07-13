Дешам назвал Испанию фаворитом: на ком лежит давление перед полуфиналом?

·0·Спорт
Дешам назвал Испанию фаворитом: на ком лежит давление перед полуфиналом?

В преддверии полуфинала ЧМ-2026 главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об Испании осторожно, но предельно ясно. Он признал соперника действующим чемпионом Европы и подчеркнул, что уровень предстоящего полуфинального противостояния будет невероятно высоким.

«Испания — фаворит»

В интервью Movistar Дидье Дешам отметил, что хорошо знает сборную Испании. Вспоминая последние встречи между Францией и Испанией, он сделал особый акцент на сильных сторонах соперника.

«Мы хорошо знаем сборную Испании, они — действующие чемпионы Европы. Прошлым летом мы также играли против них в полуфинале Лиги наций», — сказал Дешам.

Французский тренер назвал Испанию фаворитом. По его словам, это заявление сделано не для того, чтобы оказать давление на соперника, а является признанием достигнутых испанцами результатов.

Дешам перекладывает давление на соперника?

В футболе подобные заявления трактуются двояко. С одной стороны, Дешам проявляет уважение к Испании. С другой — ярлык «фаворита» перед полуфиналом возлагает на плечи соперника дополнительное давление.

Однако сам Дешам объяснил это не психологической игрой, а реальным положением дел.

«Перед чемпионатом мира и в начале турнира нас тоже причисляли к фаворитам, но Испания — фаворит. Это не те слова, которые сказаны, чтобы усилить давление на них», — заявил он.

Проще говоря, Дешам сказал: «Я не занимаюсь психологическими играми». Но в футболе иногда сама фраза «я не занимаюсь психологическими играми» становится частью психологической игры.

Франция — тоже не простая команда

Несмотря на то, что Испанию называют фаворитом, саму Францию также считают одной из сильнейших команд турнира.

Подопечные Дешама выделяются опытом больших матчей, индивидуальным мастерством и тактической дисциплиной. Такие игроки, как Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Майкл Олисе, способны создать серьезные проблемы для обороны любого соперника.

Поэтому в этом полуфинале есть вопрос поважнее споров о фаворите: какая команда лучше реализует свои сильные стороны?

В чем главная сила Испании?

В последние годы Испания выделяется контролем мяча, позиционными атаками и смелой игрой молодых футболистов.

Статус действующего чемпиона Европы также придает им большую уверенность. Ожидается, что в матче против Франции Испания снова постарается контролировать мяч, изматывать соперника и управлять темпом через полузащиту.

Команда

Главное преимущество

Франция

быстрые атаки, индивидуальное мастерство, опыт больших турниров

Испания

контроль мяча, преимущество в полузащите, командный механизм

Решающий фактор

кто допустит меньше ошибок под давлением

Помнят и 4:5 в Лиге наций

Дешам также вспомнил, что прошлым летом Франция играла против Испании в полуфинале Лиги наций, где матч завершился со счетом 4:5.

Эта игра показала, что противостояния между двумя командами могут стать не просто тактической дискуссией, а результативным и драматичным сценарием.

Конечно, в полуфинале чемпионата мира осторожности будет гораздо больше. Но, учитывая атакующий потенциал обеих команд, даже один эпизод может полностью изменить ход игры.

В полуфинале решают мелкие детали

Дешам подчеркнул, что это полуфинал чемпионата мира, поэтому уровень игры очень высок.

На этой стадии наряду с подготовкой, тактикой и составом решающее значение имеет психологическая устойчивость. Ведь в полуфинале времени на исправление ошибок почти нет.

Один неточный пас, стандартное положение или индивидуальное действие могут решить судьбу путевки в финал.

До финала остался один шаг

Матч Франция — Испания состоится 14 июля. Победившая команда выйдет в финал ЧМ-2026.

Дешам назвал Испанию фаворитом, но Франция — это команда, которая прекрасно знает, как побеждать в таких матчах.

Теперь главный вопрос: оправдает ли Испания статус фаворита или Франция снова продемонстрирует свое хладнокровие на крупных турнирах?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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