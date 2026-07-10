Неожиданные перестановки в руководстве OpenAI: Фиджи Симо покидает свой пост

·26·Технологии
Неожиданные перестановки в руководстве OpenAI: Фиджи Симо покидает свой пост

В руководстве OpenAI, ведущей мировой компании в области искусственного интеллекта, произошли серьезные изменения. Фиджи Симо, занимавшая пост генерального директора по приложениям и являвшаяся вторым лицом в компании, объявила об уходе с должности на полную ставку из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает авторитетное издание Валл Стрит Джурнал. Об этом также сообщает сообщает Techcrunch.ком.

В официальном письме сотрудникам госпожа Симо сообщила, что процесс лечения проходит дольше и сложнее, чем ожидалось. В связи с этим она продолжит работу в компании лишь в качестве консультанта на полставки. Это решение стало неожиданным ударом для OpenAI, так как она была ключевым звеном, объединяющим бизнес-операции и разработку продуктов компании.

Стратегические изменения внутри компании

Фиджи Симо вошла в совет директоров OpenAI в 2024 году, а в мае 2025 года была назначена генеральным директором по приложениям. Она работала непосредственно под руководством Сэма Альтмана и курировала таких топ-менеджеров, как операционный директор (COO) Брэд Лайткэп, финансовый директор (CFO) Сара Фрайер и директор по продуктам (КПО) Кевин Вейл. С её приходом Сэм Альтман получил возможность уделять больше времени исследованиям, вычислительным мощностям и вопросам безопасности.

В апреле Симо сообщила, что уходит в медицинский отпуск из-за рецидива нейроиммунного заболевания. В то время ряд других руководителей компании, включая директора по маркетингу Кейт Рауч, также покинули свои посты для восстановления после онкологического заболевания. Подобная череда кадровых перестановок не могла не отразиться на стабильности руководства OpenAI.

Планы на будущее и конкуренция

До прихода в OpenAI Фиджи Симо занимала пост генерального директора Instacart и подготовила компанию к успешному IPO в 2023 году. Кроме того, более десяти лет она проработала в системе Meta, в частности, возглавляя приложение Facebook. Эксперты подчеркивали, что опыт Симо будет крайне важен для OpenAI в процессе подготовки к ожидаемому IPO.

В настоящее время OpenAI ведет борьбу со своим главным конкурентом — Anthropic. Поскольку темпы роста ChatGPT в конце прошлого года несколько замедлились, а внутренние цели по доходам не были достигнуты, компания фокусируется на новых направлениях, таких как инструменты для программирования. Однако в этой сфере Anthropic пока сохраняет лидерство.

Сэму Альтману теперь предстоит найти достойную замену Симо. Это критически важная задача, особенно в период, когда компания стремится усилить работу с корпоративными клиентами и готовится к выходу на публичный рынок. Хотя статус консультанта позволит Симо делиться опытом, возникновение пробела в повседневном операционном управлении неизбежно.

OpenAISam AltmanFidji SimoТехнологииИскусственный Интеллект
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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