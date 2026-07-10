Инвестиции без Elon Musk: в США запущены новые фонды против миллиардера

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Инвестиции без Elon Musk: в США запущены новые фонды против миллиардера

Шумиха вокруг самого богатого человека в мире Elon Musk и его противоречивые заявления вызывают неожиданные тенденции на финансовом рынке. В США зарегистрированы два новых биржевых фонда (ETF), позволяющих инвесторам избегать компаний, принадлежащих миллиардеру. Этот шаг был специально разработан для инвесторов, недовольных политическими взглядами Муск и его поведением в социальных сетях. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Представленные компанией Субверсиве Капитал фонды называются Насдак-100 Экс-Элон Энтерприсес ETF и С&П 500 Экс-Элон Энтерприсес ETF. Как сообщает издание Bloomberg, эти финансовые инструменты были официально зарегистрированы Тидал Труст И, и их основная цель — полное исключение компаний, основанных или управляемых Elon Musk, из инвестиционного портфеля.

В настоящее время обычному инвестору довольно сложно избежать влияния Муск. Причина в том, что его компания Tesla уже давно является неотъемлемой частью индекса С&П 500. Кроме того, недавно компания SpaceX также была включена в индекс Nasdaq 100. Это означает, что каждый, кто вкладывает деньги в большинство крупных фондов, привязанных к индексам, косвенно спонсирует бизнес Муск. Новые ETF предлагают разорвать именно эту связь.

Политические и социальные причины

По мнению экспертов, причиной появления таких фондов стали резкие высказывания Муск в сети Кс (бывший Twitter), его деятельность в департаменте DOGE и тесные связи с Дональд Трамп. Некоторые инвесторы считают поведение миллиардера противоречащим своим ценностям и поэтому не хотят извлекать выгоду из его успеха.

В официальном проспекте фондов отмечается, что в список ограничений на данный момент включены следующие активы:

  • Tesla (ТСЛА) — гигант по производству электромобилей;
  • SpaceX (СПККс) — частная компания, занимающаяся освоением космоса;
  • В будущем — любые открытые акционерные общества, напрямую связанные с Муск.
Компания Субверсиве Капитал известна своим нестандартным подходом. Ранее они запускали фонды, которые отслеживали и копировали акции, приобретаемые членами Конгресса США и их супругами. Этот «анти-Муск» проект также рассматривается не только как финансовый инструмент, но и как своеобразное выражение протеста против миллиардера.

Пока сложно сказать, насколько успешными будут эти фонды, торгующиеся под тикерами ККНЭ и СПНЭ. Однако рыночные аналитики уверены, что в период растущего негативного отношения к Муск эти ETF найдут свою аудиторию. Это особенно актуально в период, когда цена акций Tesla остается волатильной, а политическое влияние миллиардера возросло.

Elon MuskTeslaSpaceXИнвестицииETF
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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