ХМД представила новый смартфон Арк 2 за 90 долларов

Компания ХМД Глобал продолжает расширять линейку своих доступных устройств. Производитель официально представил новый смартфон ХМД Арк 2, ставший логическим продолжением прошлогодней модели. Это устройство сочетает в себе современный дизайн и технические характеристики, необходимые для повседневных задач, и ориентировано в первую очередь на экономных пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным Иксбт.ком, хотя внешне новая модель очень похожа на своего предшественника, аппаратная часть получила важные обновления. В частности, устройство теперь работает на более эффективной и энергосберегающей платформе. Это повышает общую скорость работы смартфона и позволяет дольше сохранять заряд аккумулятора.

Технические характеристики и возможности дисплея

Смартфон ХМД Арк 2 оснащен 6,52-дюймовым ИПС-дисплеем. Экран имеет разрешение ХД+ и частоту обновления изображения 60 Hz. Хотя этот показатель не дотягивает до уровня флагманов, для категории бюджетных смартфонов он является стандартным и достаточным. Программное обеспечение устройства основано на операционной системе Android 14 Го, специально оптимизированной для менее мощных процессоров.

В качестве «сердца» смартфона выбран чип Унисок Т603, изготовленный по 12-нм техпроцессу. По сравнению с Унисок СК9863А, использовавшимся в предыдущей модели, новый процессор работает гораздо стабильнее. Что касается памяти, устройство оснащено 4 GB RAM и 64 или 128 GB встроенной памяти на выбор пользователя. Также предусмотрен специальный слот для карт микроСД.

Камера и автономность

В плане возможностей съемки ХМД Арк 2 сохраняет простоту. Основная камера состоит из одного объектива на 13 Мп, а на передней панели установлена 5-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. Этих параметров достаточно для съемки документов или общения в социальных сетях.

Емкость аккумулятора: 5000 mAh;

Скорость зарядки: 10 В;

Порт подключения: USB-C;

Дополнительно: 3,5 мм аудиоразъем (для наушников).

Одной из сильных сторон смартфона является аккумулятор емкостью 5000 mAh, который в сочетании с энергоэффективным процессором обеспечивает до двух дней автономной работы. Устройство будет выпущено в темно-синем (Дарк Блуе) и золотисто-бежевом (Голдиш Беиге) цветах. На данный момент новинка оценивается на рынке Таиланда примерно в 90 долларов. Ожидается, что вскоре эта модель появится и в других регионах, включая рынки Центральной Азии.