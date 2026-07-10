OpenAI закрывает браузер Atlas: Агенты искусственного интеллекта выходят на новый уровень

Компания OpenAI, лидер в мире искусственного интеллекта, приняла решение остановить проект Atlas, представленный в октябре прошлого года. Ожидалось, что этот инновационный браузер на базе системы ChatGPT предложит пользователям принципиально новые способы работы в интернете. Однако изменение стратегии компании не позволило проекту существовать как отдельному продукту. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

Закрытие проекта Atlas — результат новой политики, продвигаемой руководством OpenAI, в частности, директором по продуктам Фиджи Симо. Согласно её указаниям, компания должна сосредоточить основные усилия на развитии экосистемы ChatGPT, а не на отвлекающих «вспомогательных проектах». Ранее по той же причине была замедлена работа над инструментом генерации видео Sora.

Не браузер, а функция

По данным The Verge и других авторитетных изданий, OpenAI отказалась от прямой конкуренции на рынке браузеров с такими гигантами, как Google Chrome. Вместо этого компания выбрала путь интеграции технологий Atlas в существующие платформы. То есть браузер становится не отдельным местом, а полезной функцией внутри ChatGPT.

Теперь агентские возможности Atlas (способность выполнять сложные задачи от имени пользователя) будут перенесены в десктопное приложение ChatGPT и специальное расширение для Google Chrome. Это позволит пользователям использовать все возможности искусственного интеллекта, не покидая привычную среду.

Новые возможности и конкуренция

Новое расширение для Google Chrome, представленное OpenAI, вступит в прямую конкуренцию с Gemini Side Panel — своеобразным «ответом» от Google. С помощью этого расширения пользователи могут выполнять следующие действия:

Задавать вопросы по содержанию открытой веб-страницы;

Превращать длинные статьи в краткие тезисы;

Выполнять сложные аналитические задачи на основе данных страницы;

Взаимодействовать с веб-сайтами через интерфейс ChatGPT.

Также было значительно усилено десктопное приложение ChatGPT. Теперь в приложении появилась возможность заходить на сайты, авторизовываться в аккаунтах и скачивать файлы. Специальная технология облачного браузера позволяет агентам искусственного интеллекта удаленно выполнять различные онлайн-операции от имени пользователя.

В настоящее время компания Perplexity с проектом Comet и The Browser Company с проектом Dia пытаются изменить рынок браузеров. OpenAI же выбрала свой путь в этой «браузерной войне», стремясь не переманить пользователей Chrome, а глубже интегрировать ChatGPT в их рабочий процесс.