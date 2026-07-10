Microsoft отказывается от моделей OpenAI для сокращения расходов

Американская корпорация Microsoft начала поэтапный отказ от внешних моделей, предоставляемых компаниями OpenAI и Anthropic, с целью оптимизации огромных расходов в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Согласно данным агентства Bloomberg, техгигант теперь делает ставку на собственные разработки. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

В настоящее время ряд запросов пользователей в популярных офисных приложениях, таких как Экскел и Ворд, обрабатывается с помощью моделей семейства внутренних МАИ (Microsoft AI). Ранее компания особо подчеркивала, что большинство функций в сервисах Microsoft 365 работают именно на базе технологий OpenAI, однако вопрос экономической эффективности стал причиной изменения стратегии.

Microsoft не планирует полностью отказываться от сторонних решений, но внедряет собственные нейросети везде, где есть возможность сократить расходы. В последние месяцы компания значительно активизировалась в этом направлении. В частности, на конференции Буилд были представлены 7 новых моделей МАИ, специализирующихся на программировании и создании изображений по текстовому описанию.

Новая тенденция на рынке искусственного интеллекта

По мнению экспертов, обработка больших языковых моделей (LLM) остается одной из самых дорогих операций для технологических компаний на сегодняшний день. Хотя Microsoft официально не комментировала эти изменения, аналитики расценивают это как попытку снизить себестоимость облачных ИИ-сервисов.

Microsoft не одинока на этом пути. Согласно имеющимся данным, следующие компании также пересматривают свои расходы на ИИ:

Amazon — стремится к независимости за счет развития собственных внутренних чипов и моделей;

Meta — использует модели Llama с открытым исходным кодом, экономя на лицензионных платежах;

Uber и Аккентуре — ищут альтернативные решения для снижения операционных расходов.

Высокие цены на рынке искусственного интеллекта заставляют даже некоторые западные компании задумываться об использовании более дешевых китайских моделей, несмотря на вопросы безопасности. Для пользователей в Узбекистане эти изменения могут остаться незаметными, однако в долгосрочной перспективе они послужат тому, чтобы сервисы Microsoft стали более стабильными и доступными.

Подводя итог, можно сказать, что, хотя сотрудничество между Microsoft и OpenAI сохраняется, стремление к технологической независимости усиливается. Это свидетельствует о том, что в сфере искусственного интеллекта началась гонка не только за качество, но и за экономическую эффективность.