Чиефтек представила новую систему охлаждения Икеберг Pro: уникальная турбина на водоблоке

·20·Технологии
Чиефтек представила новую систему охлаждения Икеберг Pro: уникальная турбина на водоблоке

Компания Чиефтек, один из ведущих игроков на рынке компьютерных компонентов, раскрыла все подробности о своей новой системе жидкостного охлаждения Икеберг Pro. Впервые представленное на выставке Computex 2024, это устройство выделяется инновационным подходом, направленным на охлаждение не только центрального процессора, но и важных элементов вокруг него. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Модель Икеберг Pro является логическим продолжением идей предыдущей Икеберг 360 и оснащена 360-миллиметровым радиатором с тремя 120-миллиметровыми вентиляторами. Однако главной особенностью новинки является небольшой центробежный вентилятор, установленный поверх процессорного блока (водоблока), или, проще говоря, «турбина». Это решение способствует улучшению циркуляции воздуха внутри системного блока.

Эффективность в снижении температуры компонентов

Согласно данным иксбт.ком, инженеры Чиефтек доказали пользу этой небольшой турбины в цифрах. Проведенные компанией тесты показывают, что система с дополнительным вентилятором позволяет поддерживать температуру подсистемы питания (ВРМ) на материнской плате на 7 градусов ниже, ССД-накопителя — на 5 градусов, а модулей оперативной памяти (RAM) — на 3 градуса по сравнению с обычными жидкостными кулерами.

Эти показатели особенно важны для современных игровых компьютеров и рабочих станций, которые работают на высокой мощности и склонны к нагреву. Ведь перегрев компонентов ВРМ может привести к снижению производительности процессора (троттлингу). Чиефтек попыталась решить эту проблему компактным и эффективным способом.

Икеберг Pro будет представлена на рынке в двух модификациях. Единственное различие между ними — вентиляторы, входящие в комплект: пользователи могут выбрать версии с подсветкой (РГБ) или с обычными классическими вентиляторами. Общий вес устройства составляет 1,69 килограмма.

Широкая совместимость

Новая система охлаждения удивляет совместимостью не только с новейшими платформами, но и с довольно старыми сокетами. Она поддерживает следующие платформы:

  • Intel: ЛГА 1851, ЛГА1700, ЛГА1366, ЛГА 1200, ЛГА 115Кс и даже ЛГА2011;
  • AMD: АМ5, АМ4, АМ3+, АМ3, АМ2+, АМ2, ФМ2+, ФМ2 и ФМ1.
Все вентиляторы в системе, включая те, что на радиаторе, имеют скорость вращения от 500 до 2200 РПМ. Это позволяет пользователю точно настроить баланс между уровнем шума и мощностью охлаждения. Хотя Чиефтек пока не объявила официальную цену на новый продукт, ожидается, что он поступит в продажу на мировых рынках в ближайшие месяцы.

ChieftecIceberg ProСистема ОхлажденияТехнологииКомпьютеры
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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