Ребенок получил черепно-мозговую травму после того, как его подбросили в детском саду

В США семья, чей ребенок получил тяжелые травмы из-за неосторожных действий сотрудника детского сада, вновь оказалась в центре внимания общественности из-за трагических воспоминаний. Как стало известно, десять лет назад эта пара уже потеряла своего первенца, который скончался всего через 58 минут после рождения. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Сообщается, что Елена и Мэтт Киттл подали в суд на детский центр Те Бай Клуб, расположенный в городе Эль-Сегундо, штат Калифорния. На кадрах с камер видеонаблюдения, ставших поводом для иска, видно, как сотрудница детского сада подбрасывает в воздух их 23-месячного сына К.К., но не может его поймать, в результате чего ребенок падает головой вниз.

Согласно судебным документам, в результате инцидента ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму, проблемы со слухом и другие серьезные повреждения. На видео видно, что сотрудница подняла ребенка значительно выше своей головы, а затем, не удержав его, они оба упали на пол. После того как ребенок сильно ударился головой, он начал громко плакать.

В иске утверждается, что у ребенка были сильные кровоподтеки на правой стороне лица, правый глаз опух и закрылся, а также опух рот. После того как его привезли домой, он был очень вялым, сонливым и беспокойным.

В то же время отец, Мэтт Киттл, утверждает, что один из сотрудников детского сада по телефону сказал им, что ребенок упал с высоты всего около полуметра. Однако записи с камер видеонаблюдения, как утверждается, противоречат этой информации.

В судебном иске также отмечается, что Те Бай Клуб официально не лицензирован Департаментом социальных служб Калифорнии, но ведет деятельность на основании того, что лицензия якобы не требуется, так как родители находятся на территории учреждения. В день инцидента Мэтт Киттл оставил сына в этом центре.

Это событие — не первое тяжелое испытание для семьи. Выяснилось, что их первый ребенок — Эвелин Грейс Киттл — родилась 4 апреля 2015 года и прожила всего 58 минут.

Во время УЗИ при беременности у плода были выявлены два тяжелых врожденных порока — диафрагмальная грыжа и недоразвитие левых отделов сердца. Врачи заявили, что каждое из этих заболеваний может лечиться отдельно, но при их сочетании вероятность выживания составляет менее одного процента.

«Мы были очень рады узнать, что у нас будет девочка. Но услышать вслед за этим новость о том, что вероятность того, что она даже доживет до рождения, составляет менее одного процента, было очень тяжело», — говорил Мэтт Киттл.

После рождения девочки родители крестили ее, успели попрощаться с близкими и за короткое время окружили ее всей своей любовью. Мэтт рассказал, что вынес дочь на улицу, чтобы она хотя бы раз в жизни смогла подышать свежим воздухом.

Фотографии, сделанные за те 58 минут жизни Эви, до сих пор хранятся в социальных сетях семьи. Позже Мэтт Киттл поделился этой историей со своим университетом в Огайо, выступив с инициативой повышения осведомленности о донорстве органов и создания стипендии имени своей дочери.

После смерти девочки пара стала активистами, поддерживающими донорство органов. Позже у них снова родились дети, и одним из них является К.К., который сейчас находится в центре судебного разбирательства.

В настоящее время по данному факту продолжается судебный процесс. Семья требует, чтобы ответственные за тяжелые травмы, нанесенные их ребенку, понесли наказание перед законом.