NASA ищет частные проекты на замену Международной космической станции

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США объявило запрос предложений (РФП) на создание коммерческих орбитальных станций нового поколения на низкой околоземной орбите. Эта инициатива является стратегическим шагом, направленным на передачу научных и технологических задач частным платформам после завершения эксплуатации Международной космической станции (МКС). NASA стремится стать не единственным владельцем станций в космосе, а одним из заказчиков наряду с другими государственными и коммерческими клиентами. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Представитель администрации NASA Джаред Айзекман отметил, что агентство высоко оценивает возможности представителей отрасли. Существует уверенность в том, что частный сектор сможет создать устойчивый рынок орбитальных станций. Этот новый этап был сформирован после процесса сбора предварительной информации, проведенного в марте текущего года, и теперь ожидается подписание нескольких контрактов на основе открытого конкурса.

Условия конкуренции и финансирования

Агентство планирует отобрать нескольких подрядчиков для проектирования, сертификации и обслуживания, используя стандартные процедуры государственных закупок. На начальном этапе будет отобрано несколько компаний, которые затем будут конкурировать за право создания, тестирования и эксплуатации финального проекта. По данным иксбт.ком, NASA нацелено на заключение долгосрочных контрактов с фиксированной стоимостью.

Такой подход снижает финансовые риски для агентства и одновременно позволяет компаниям привлекать дополнительные частные инвестиции для развития своих платформ. NASA принимает отзывы от заинтересованных компаний до 27 июля. Также на 9 июля в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне запланирован специальный брифинг для представителей отрасли, на котором будут представлены основные требования к будущим проектам.

Подготовка к будущим миссиям

Частные орбитальные станции, помимо обеспечения постоянного присутствия США на низкой околоземной орбите, будут служить площадкой для важных научных исследований. Здесь астронавты будут проходить подготовку, а технологии, необходимые для будущих сложных миссий, будут проходить испытания. В частности, эти платформы послужат важной базой подготовки для лунной программы Artemis и будущих полетов на Марс.

Для специалистов и исследователей космоса эти изменения также имеют большое значение. Коммерциализация космических исследований может расширить возможности использования орбитальных лабораторий для других стран, включая развивающиеся государства. Вывод МКС из эксплуатации открывает новую эру в космической индустрии, в которой ожидается, что ведущую роль будут играть SpaceX, Blue Origin и другие крупные космические компании.