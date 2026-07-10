Исторический прорыв в космической индустрии Австралии: успешно запущена первая ракета на жидком топливе

Австралийский стартап Сунбурнт Спаке открыл новую главу в истории космической индустрии страны. Первая коммерческая ракета на жидком топливе, полностью разработанная и построенная на местном уровне, успешно совершила полет. Испытание прошло на полигоне Уайт-Клиффс в штате Новый Южный Уэльс и оценивается как огромное технологическое достижение для частного сектора Австралии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Двухступенчатая суборбитальная ракета под названием Mini Меггс оснащена двухкомпонентным жидкостным двигателем, работающим на смеси этанола и закиси азота. По данным иксбт.ком, во время полета двигатель работал в штатном режиме, а ракета двигалась стабильно. Это событие на практике доказало возможность создания и коммерческого использования жидкостных ракет на основе собственных технологий Австралии.

Коммерческие грузы и научные исследования

В рамках полета на борту ракеты проводились испытания специального оборудования двух клиентов в условиях, близких к открытому космосу. Компания Орбит2Орбит протестировала контейнер Параллакс 0, предназначенный для суборбитальных миссий. Система собрала важные данные о вибрациях, перегрузках и внутренней среде во время полета. Полученная информация послужит фундаментом для создания платформы Лаб2Спаке в будущем.

Еще один партнер — компания Метакосмос — отправила в космос проект под названием Суит ин а Бокс (HELIOS). Этот проект состоял из комплекса датчиков, используемых при создании будущих космических скафандров. Специалисты подчеркивают, что основной целью миссии был не выход в космос, а проверка устойчивости сложного оборудования в реальных полетных условиях.

Опыт и планы на будущее

По словам представителей Сунбурнт Спаке, суборбитальные полеты позволяют проверять оборудование в условиях, которые невозможно имитировать на Земле — при сильном ускорении и динамических нагрузках. Все полезные нагрузки были безопасно возвращены на Землю по завершении полета и переданы заказчикам для анализа. Это показывает, что компания также эффективно работает над многоразовыми системами.

Компания объявила, что придерживается принципа «запуск, анализ и повторный запуск». Этот успешный старт стал первым коммерческим этапом программы испытаний для Сунбурнт Спаке. В будущем планируется дальнейшее совершенствование ракетной платформы и реализация более сложных миссий.

Данное событие важно не только для одной компании, но и для всего региона. Австралия стремится укрепить свои позиции на глобальном космическом рынке благодаря своему географическому положению и развивающемуся технологическому потенциалу. Полет Mini Меггс вывел конкурентоспособность страны в сфере частной космонавтики на новый уровень.