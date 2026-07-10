Первое видео в качестве 4К из космоса: NASA и AWS достигли исторического результата с помощью лазерной связи

·26·Технологии
Первое видео в качестве 4К из космоса: NASA и AWS достигли исторического результата с помощью лазерной связи

Агентство NASA и компания Amazon Веб Сервикес (AWS) открыли новую страницу в истории освоения космоса. В рамках миссии Artemis II впервые была успешно передана видеозапись в высоком разрешении 4К с Луны на Землю с помощью системы лазерной оптической связи. За этой исторической трансляцией через платформы NASA+, YouTube и Приме Видео наблюдали в прямом эфире около 25 миллионов человек по всему миру. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Данное технологическое достижение на практике доказало возможности использования лазерных лучей вместо традиционных радиоволн. Сигнал, отправленный с космического аппарата Орион с расстояния около 400 000 километров, послужит радикальному увеличению скорости передачи данных из космоса. По данным иксбт.ком, специалисты работали над этим проектом более 20 лет.

Лазерная связь: скорость и возможности

Терминал Орион Artemis II Оптикал Коммуникатионс Сйстем (О2О), использованный NASA, обеспечивает скорость передачи данных до 260 Mbps. Этого показателя достаточно не только для трансляции 4К-видео в режиме реального времени, но и для одновременной отправки на Землю телеметрии, голосовой связи и других научных данных. Главное преимущество лазерных систем заключается в том, что они способны передавать в несколько раз больше информации за короткое время по сравнению с традиционной радиосвязью.

Лазерные сигналы, отправленные с аппарата Орион, были приняты в двух основных точках на Земле — в обсерватории Маунт-Стромло в Австралии и в комплексе Вхите Сандс в штате Нью-Мексико, США. После этого данные были обработаны через облачную инфраструктуру AWS и распространены по всему миру. Представители AWS отметили, что на создание этой сложной системы связи между NASA и Австралийским национальным университетом (АНУ) ушло всего несколько недель.

Фундамент для будущих миссий

Облачные технологии не ограничиваются только передачей видео. Инфраструктура AWS также активно используется в Космическом центре имени Линдона Джонсона для расчета траекторий движения аппаратов. Расчеты для каждого полетного окна генерируют огромные потоки данных объемом от 2 TB до 5 TB. Облачные мощности позволяют NASA оперативно масштабировать вычислительные ресурсы в нужное время.

Успешная передача видео в формате 4К с Луны является важным фундаментом для будущих пилотируемых космических миссий. NASA планирует использовать эту технологию на следующих этапах программы Artemis, включая высадку астронавтов на поверхность Луны и долгосрочные экспедиции, в качестве основного средства связи. Это позволит ученым получать из космоса еще больше качественных научных данных.

NASAAWSЛунаЛазерArtemis
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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