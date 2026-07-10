Илон Маск расширяет сотрудничество с Anthropic: конкуренция и многомиллиардный контракт

Один из самых богатых людей в мире Илон Маск кардинально изменил свое отношение к компании Anthropic, считавшейся одним из его главных конкурентов на рынке искусственного интеллекта. После того как пользователи социальной сети Кс выразили обеспокоенность тем, что Маск может в любой момент отключить конкурента от серверов SpaceX, миллиардер заявил, что высоко ценит эту лабораторию и подобные действия не в его стиле. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В своем заявлении Маск признал, что его прежние негативные высказывания об Anthropic были ошибочными. Если в сентябре 2025 года он сомневался в успехе этой компании, то сегодня называет их лидерами отрасли. По данным иксбт.ком, Anthropic в настоящее время владеет самой большой долей рынка искусственного интеллекта среди корпоративных клиентов.

Многомиллиардный технологический альянс

В настоящее время Anthropic является одним из крупнейших клиентов компании SpaceX. По состоянию на июль 2026 года между сторонами подписан масштабный контракт. Согласно ему, компания Anthropic арендовала 300 МВт мощности в центре обработки данных Колоссус 1 подразделения xAI в Мемфисе. Ожидается, что эта сделка принесет SpaceX около 40 миллиардов долларов дохода до 2029 года.

Согласно условиям контракта, Anthropic ежемесячно выплачивает 1,25 миллиарда долларов. Примечательно, что Google также достигла соглашения об оплате 920 миллионов долларов в месяц за использование инфраструктуры SpaceX. Это свидетельствует о том, что космическая и технологическая империя Илона Маска становится опорной точкой не только для его собственных проектов, но и для всей отрасли.

Конкуренция и «стиль Илона Маска»

В качестве доказательства того, что Маск не ставит своих конкурентов в затруднительное положение, он привел опыт компаний Tesla и SpaceX. По его словам, Tesla сделала свои патенты открытыми и открыла сеть зарядных станций Суперчаргер для других электромобилей. Кроме того, SpaceX продолжает выводить на орбиту конкурирующие спутниковые системы по справедливым ценам.

«Они сейчас являются явными лидерами в области искусственного интеллекта. Ни одна компания не смогла представить такую мощную модель, как Mythos/Fable, и я не сомневаюсь, что Mythos 2 скоро будет готов. Я никогда не отключу связь таким образом, чтобы навредить им, даже если они конкуренты», — написал Илон Маск.

Хотя Маск ведет судебные тяжбы с некоторыми конкурентами, такими как OpenAI, отношения с Anthropic приобрели взаимовыгодный характер. Внезапное расторжение контракта не только приведет к правовым последствиям, но и будет означать огромные финансовые потери для SpaceX. Кроме того, инженеры SpaceX в процессе работы с Anthropic получают ценный опыт поддержки передовых систем искусственного интеллекта.