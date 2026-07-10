Важный этап строительства АЭС «Эль-Дабаа» в Египте: установлен реактор второго энергоблока

В реализации масштабного проекта атомной энергетики Египта — строительстве АЭС «Эль-Дабаа» — завершен очередной важный технологический процесс. По данным госкорпорации «Росатом», корпус реактора для второго энергоблока станции был успешно установлен на штатное место. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Корпус реактора является важнейшим элементом атомной электростанции. Именно внутри него размещается активная зона реактора и осуществляется управляемая цепная ядерная реакция. Безопасность и надежность установки напрямую зависят от качества монтажа этого корпуса.

Сложная инженерная операция

Процесс установки этого гигантского оборудования весом более 340 тонн потребовал высочайшей точности. Специалисты с помощью специального гусеничного крана грузоподъемностью 1350 тонн поместили корпус в центр шахты реактора. Отмечается, что точность при монтаже рассчитывалась до десятых долей миллиметра.

Представители «Росатома» подчеркивают, что установка корпуса реактора является «поворотной точкой» в строительстве энергоблока. После завершения этого этапа работы на объекте переходят на новый уровень, и начинается обратный отсчет до подготовки к физическому пуску.

На следующем этапе специалисты приступят к сварке главных циркуляционных трубопроводов второго энергоблока. Эта система обеспечивает циркуляцию теплоносителя между реактором и парогенераторами.

О проекте

«Эль-Дабаа» — первая атомная электростанция в Египте, которая строится на побережье Средиземного моря. Проект предусматривает следующие технические характеристики:

Всего 4 энергоблока мощностью 1200 MW каждый;

Современные российские реакторы поколения 3+ типа ВВЭР-1200;

Системы защиты, полностью соответствующие международным стандартам безопасности.

Этот проект имеет стратегическое значение не только для Египта, но и для всего региона Северной Африки. После выхода станции на полную мощность она значительно покроет потребности страны в электроэнергии и станет источником экологически чистой энергии. В то время как Узбекистан также планирует свой первый проект АЭС, ход реализации таких крупных региональных проектов служит важной школой опыта для специалистов отрасли.